俄外交官致信联合国秘书长：拉夫罗夫等尚未获得赴美签证

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据路透社周五报导，俄罗斯已经向美国申请了56份签证，以允许俄罗斯外交部长拉夫罗夫及其代表团本月前往纽约参加联合国大会，但迄今为止没有收到签证。

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在路透社当天看到的一封写给联合国秘书长古特雷斯的信中，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾(Vassily Nebenzia)提出，这令人震惊，因为在过去几个月里，华盛顿不断拒绝向一些参加联合国其他活动的俄罗斯官员发放入境签证。

涅边贾在信中写道：“截至9月1日，56名俄罗斯代表......中没有一人获得美国的入境签证”。他提及：“我们部长的航班上的记者和机组成员也存在同样的情况。”

涅边贾说：“更令人担忧的是，近几个月来，美国当局一再拒绝向一些要参加联合国正式活动的俄罗斯代表发放签证”。他呼吁美国尊重“其法律义务”，并 “迅速发放”俄方所要求的签证。

报导指，美国国务院发言人表示，美方认真对待其作为联合国东道国的义务，并补充说，根据美国法律，签证记录是保密的，所以它不能对个别案例发表评论。

根据1947年的联合国总部协议，美国一般需要允许外国外交官进入联合国。但华盛顿表示，可以出于安全、恐怖主义和外交政策的原因拒绝发放签证。

今年2月，在俄罗斯全面入侵乌克兰后，美国宣布对俄总统普京及其外长拉夫罗夫实施制裁，包括禁止他们入境。今年的第77届联合国大会及相关会议定于9月13日至26日举行。