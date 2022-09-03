匈牙利总理欧尔班赴莫斯科参加戈尔巴乔夫葬礼

俄罗斯/匈牙利/戈尔巴乔夫

匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）今天9月3日前往莫斯科参加戈尔巴乔夫葬礼，向他"致敬"。但克里姆林宫表示，俄总统普京没有与匈牙利总理欧尔班会面的安排。

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据匈牙利国际交流国务秘书佐尔坦-科瓦奇（Zoltan Kovacs）在推特上宣布，欧尔班周六上午率代表团去莫斯科，"向已故的米哈伊尔-戈尔巴乔夫致敬"。

匈牙利总理维克多-欧班是唯一参加前苏联领导人戈尔巴乔夫葬礼的外国政治家。

但欧尔班似乎不会与普京见面。克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉俄新社，“根据我们的信息，欧尔班只会来和戈尔巴乔夫告别”。他补充说，“没有人要求进行会谈”。

法新社说，今天是俄罗斯关闭对欧洲至关重要的北溪天然气管道的第二天。而匈牙利总理欧尔班在欧盟内部单独行动，正在加强与俄罗斯的天然气贸易。

匈牙利与俄罗斯的渊源包括：布达佩斯在1945年被苏联红军解放，匈牙利随后处于苏联统治下。1956年，一场匈牙利人的反抗运动被莫斯科的坦克粉碎镇压下去。

苏联最后一位领导人米哈伊尔-戈尔巴乔夫的葬礼今天周六在莫斯科低调举行。俄罗斯现总统普京缺席。克里姆林宫说他“日程安排"繁忙安排不开。俄罗斯政府也没有宣布全国性哀悼日。

据法新社报道，今天上午有许多人在莫斯科工会大楼前排队等候向戈尔巴乔夫告别。在大厅里，这位前苏联领导人的棺木敞开着，旁边竖着他的画像。他的女儿伊琳娜坐在那里。

两名穿制服的警卫站在棺木两边，告别的人们献上鲜花，并向戈尔巴乔夫的遗体恭敬鞠躬。

据曾治疗戈尔巴乔夫的医院称，他于8月30日因"长期严重的疾病"去世，享年91岁。

戈尔巴乔夫被公认是20世纪世界级重要政治人物，他创造了历史，尽管他自己在1991年推动了苏维埃帝国的消亡，同时试图用民主和经济改革来拯救它，最终和平结束了冷战，并获1990年诺贝尔和平奖。