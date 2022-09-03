戈尔巴乔夫葬礼 没有隆重仪式 没有普京身影

俄罗斯/戈尔巴乔夫

9月3日周六，在莫斯科，俄罗斯人在一场低调的葬礼上向苏联最后一位领导人米哈伊尔-戈尔巴乔夫告别。俄罗斯现总统弗拉基米尔-普京缺席。

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法新社报道，今天早上，在莫斯科工会大楼前面人们排着常常的队伍等候向苏联最后一位领导人戈尔巴乔夫告别。在工会大楼里面，戈尔巴乔夫的棺木敞开着，旁边竖着他的画像。他的女儿伊琳娜坐在那里。

两名穿制服的警卫站在棺木两边，告别的人们献上鲜花，并向戈尔巴乔夫的遗体恭敬鞠躬。

一位44岁的工人向法新社说："一位伟大的政治家正在离开，戈尔巴乔夫时代今天就要结束了"。他补充说："他平息了与美国的关系（......），整个世界都感谢他"。

戈尔巴乔夫被公认是20世纪世界级的重要政治人物，据他接受治疗的医院称，他于8月30日因"长期严重的疾病"去世，享年91岁。

法新社说，戈尔巴乔夫创造了历史，尽管他自己在1991年催生了苏维埃帝国的消亡，同时试图用民主和经济改革来拯救它，从而结束了冷战。

他因和平结束冷战，并与当时的美国总统里根共同削减核武器，获得1990年诺贝尔和平奖。

戈尔巴乔夫在西方被誉为“和平者”，但在俄罗斯，许多人认为他应对莫斯科的地缘政治地位下降，及苏联解体后多年的政治和经济危机负责。

该报道说，俄罗斯政府对他不满的一个标志，是没有宣布全国性哀悼日。最重要的是普京的缺席，克里姆林宫以“日程安排"繁忙为普京开脱。