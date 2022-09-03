所罗门群岛总理拟修宪以推迟明年大选遭反对派批评

所罗门群岛/政治/太平洋

据澳大利亚广播公司9月2日报导，南太平洋岛国、所罗门群岛的反对派指控该国总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）正试图用“推土机”的方式将其有争议的，旨在推迟明年大选的法案通过国民议会。

广告 继续浏览后续

报导指，索加瓦雷希望修改所罗门群岛宪法，将本届国民议会任期延长至2023年11月其主办太平洋运动会之后。索加瓦雷认为，所罗门群岛无法在同一年内举办两项重大活动。但此举激怒了反对派，他们说这一提案严重违反民主程序，有可能在该国激起新的社会不稳定。

所罗门群岛国民议会大选每四年举行一次，本届议会将于2023年5月解散。据所罗门群岛的官员们介绍，总理方面提出的修宪法案预计将本届国民议会解散的时间暂推迟到2023年12月31日。随后，新的大选将需要在四个月内举行。总理办公室在7月提出，所罗门群岛没有在一年内举办太平洋运动会和举行大选的资源。

据了解，索加瓦雷已宣布宪法修正案将于下周在所罗门群岛国民议会进行辩论，该国议会为一院制，是其最高权力机关。分析认为，这实际上是让总理回避了议会委员会的听证会，而反对派议员和民间社会团体可以在相关听证会上对该法案提出意见。

所罗门群岛反对党领袖、民主党人威尔(Matthew Wale)在采访中表示，此举是在“滥用程序”。威尔说：“很明显，总理对议会惯例或善治不感兴趣，但他想走捷径。”

威尔表示：“这为未来树立了一个不好的先例。任何总理或政府都不应该认为有必要走捷径或破坏议会程序，特别是在一个如此严重的问题上。”所罗门群岛著名的反对派议员凯尼洛拉（Peter Kenilorea Jr）也批评了这一提案，称其为“对我国参与式民主的巨大打击”，是“民主的悲哀”。

索加瓦雷总理办公室则在一份声明中否定了威尔的批评，并称该法案已被 通告了四周，在此期间，议会的法案和立法委员会可以审查它。声明表示：“是法案和立法委员会没有执行其任务，现在试图指责政府，因为政府已经暴露了法案和立法委员会的失败。”

总理办公室称：“当像法案和立法委员会这样的议会常设委员会无法运作时，这的确是我们民主的悲哀。”非政府组织、“所罗门群岛透明”的负责人利洛库拉（Ruth Liloqula）评价说，索加瓦雷向所罗门群岛人民投下了一颗“重磅炸弹”。利洛库拉补充说：“这是他们不愿意看到的事情。”

利洛库拉指出，虽然此举并不违法，但举办太平洋运动会并不是提出修改宪法的有效理由。“我们对他的举动以及他给出的所有理由都非常怀疑，”她说。

利洛库拉强调：“他们在宪法中使用的条款并不是针对一个运动会的事件。它是为生死攸关的事情和我们无法控制的不可预见的危机而设的。”利洛库拉呼吁所罗门群岛的发展伙伴介入，并帮助为该国举办明年的大选提供资金，使其能够与太平洋运动会相继举行。

报导指，澳大利亚政府一直在密切关注有关该法案的辩论，但一直对介入这场争论持谨慎态度，部分原因是澳方不想激怒索加瓦雷或被指控干涉所罗门群岛的内政。

澳大利亚外交部的一位发言人说，澳方一直认为民主很重要，民主公约也很重要。不过，该发言人强调，这是所罗门群岛国民议会的议员们和所罗门群岛人民的事情。