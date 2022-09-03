美国宇航局再尝试向月球发射巨型火箭--启动旗舰计划

美国/月球/火箭

美国宇航局的阿尔忒弥斯登月火箭在卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心2022年8月29日。

在本周早些时候尝试失败后，美国国家航空航天局定于9月3日周六下午再尝试向月球发射巨型火箭，以启动新的旗舰计划，阿尔忒弥斯（Artémis）计划，此刻距离阿波罗最后一次飞行已过去50年。

广告 继续浏览后续

升空时间定于当地时间14:17（格林尼治标准时间18:17），如果需要，在未来两小时内仍有可能。

法新社说，数以万计的观众希望他们的等待能换来令人印象深刻的景象：世界最强大的橙白色“SLS”火箭，将从佛罗里达州肯尼迪航天中心的39B发射台首次升空。

在发射窗口开始时，天气条件有60%的有利条件，逐渐改善到80%。

航天中心地面设备负责人杰里米-帕森斯（Jeremy Parsons）周五说："我们的团队已经准备好了，每一次尝试都会变得更好。如果天气和设备条件合适"，当然我们就发射。

如果星期六有任何问题，升空可能会改在星期一或星期二进行。如果都不行，然后就要等，最早的可能日期是9月19日，这取决于地球和月亮的位置。

这项名为 "阿尔忒弥斯1号"的无人驾驶任务的目的，是验证火箭顶部的"猎户座"太空舱在未来搭载宇航员时是否安全。

有了这个新的航天器，美国航天局打算重申其对人类远距离探索的承诺，因为月球比国际空间站远1000倍。

最重要的是，美国宇航局这次打算在月球上建立一个持久的人类存在，以使其成为前往火星的跳板。

太空六星期

在美国的长周末假期，预计将有多达40万人观看这枚巨型火箭的起飞，特别是从周围的海滩观看。大批的宇航员，包括法国人托马斯-佩斯凯在内，也加入观看这次火箭升空的旅行。

在当地时间6点前不久，发射主管查理-布莱克韦尔-汤普森下令开始向火箭的油箱中注入低温燃料 -- 总共约300万升的超冷液态氢和氧。

上周一，就是在这个阶段观察到了泄漏，之后发动机的冷却问题导致发射被取消。此后，美国航天局一直在努力解决这些问题。

如果发射成功，升空后两分钟，助推器将落回大西洋。八分钟后，主要层段将脱离。然后，在大约一个半小时后，上面一级的最后助推力将使太空舱踏上前往月球的道路，它将需要几天时间才能到达。

这段旅程预计总共需要约六周时间。猎户座"将在月球背后64,000公里处探查，这个距离比迄今为止任何其他可居住的航天器都要远。

阿尔忒弥斯1号的主要目的是测试太空舱的隔热罩，这是有史以来最大的隔热罩。在返回地球大气层时，它将不得不承受每小时40000公里的速度，相当于太阳表面一半的温度。

总的来说，该航天器必须行驶约210万公里，直到降落在太平洋。

2025年登月

任务的完全成功对美国宇航局来说将是一种解脱，该局原本计划在2017年为SLS进行首次发射，根据公开审计，到2025年底，该局将在新的月球计划中投入超过900亿美元。

阿耳特弥斯这个名字是以一个女性形象命名的，她是希腊神阿波罗的孪生姐妹--这与阿波罗计划相呼应，该计划在1969年至1972年间只将白人男子送上月球。

这一次，美国国家航空航天局希望让第一位有色人种和第一名女性在月球上行走。

下一次任务，即阿耳特弥斯2号，将在2024年将宇航员带到月球，但不踏足月球。登月这一荣誉将保留给阿耳特弥斯3号的船员，最早在2025年抵达。此后，美国宇航局希望执行每年发射一次左右的任务。

然后它将在月球轨道上建立一个名为Gateway的空间站，并在月球表面建立一个基地。

在那里，美国宇航局希望测试将第一批人类送上火星所需的技术：新的防护服，一种可以四处走动的交通工具，可能使用月球水，等等。

据美国宇航局的老板比尔-纳尔逊说，在20世纪30年代末，可尝试乘坐猎户座返回红色星球（火星），这个往返将用数年时间。