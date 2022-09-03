美国批准11亿美元对台军售 中国要求撤回并警告“反制”

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美国国务院周五宣布批准价值11亿美元的新一轮对台军售计划，激怒了北京。北京认为台湾是其领土的一部分，要求美方立即撤销这笔军售，并威胁采取"反制措施"。

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美国国务院在一份声明中说，美国政府批准向台北出售60枚能够击沉军舰的“鱼叉”二型反舰导弹（3.55亿美元），100枚能够拦截导弹或无人机的短程“响尾蛇”导弹（8560万美元）及一份价值6.65亿美元的台湾雷达系统维护合同。

据法新社报道，美国国务院发言人说，这些交易"支持（台湾）武装部队的现代化努力，符合美国的经济和国家安全利益"。

据CNN报道，美国国务院表示，此次出售符合美国长期以来向台湾提供防御性武器的政策，并称“迅速提供”此类武器“对台湾的安全至关重要”。

然而“中国指责美国干涉了它认为是其内政的事情”。CNN说，中国共产党声称台湾这个自治的民主国家”是其领土的一部分——尽管从未对其进行过治理——并且长期以来一直发誓要在必要时通过武力将台湾与中国大陆“统一”。

中国驻美使馆发言人刘鹏宇在推特上表示，“美国通过向台湾出售武器，干涉中国内政，损害中国的主权和安全利益”， “这是向‘台独’分裂势力发出错误信号，严重危害中美关系和台海的和平与稳定”。

这位发言人呼吁美国“履行对一个中国原则的承诺”，并在一系列推文结束时称台湾是“中国领土不可分割的一部分”，并警告中国将“坚决采取合法和必要的反制措施”。

美国国务院批准的这个11亿美元的对台军售法案还须由美国国会审议，但民主党和共和党的议员们表示，这个法案将不会受到反对。