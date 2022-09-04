中共3号将赴海参崴出席东方经济论坛

中国/俄罗斯

中共第三号领导人栗战书将在下周赴海参崴，参加第七届东方经济论坛。栗战书作为中共政治局常委和中国全国人大委员长，将是俄罗斯侵略乌克兰战争爆发以来，到访俄罗斯的最高级别中国官员。

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据中国官媒新华社9月4日报道，栗战书将从下周三开始（9月7日到17日），对俄罗斯，蒙古，尼泊尔和韩国进行正式访问。

法新社说，72岁的栗战书是中共3号人物，预计他将在今年10月的中共20大卸掉党内职务。这次决定性的会议预计将使习近平第三次成为中国领导人。

而习近平自2020年初的冠状病毒（Covid-19）大流行以来，一直没有离开过中国。

这个报道说，近年来，北京和莫斯科的关系越来越密切，双方加强关系以制衡美国。与此同时，中国和西方之间的关系紧张加剧，因为北京拒绝谴责俄罗斯侵略乌克兰，反而谴责西方制裁俄罗斯并向基辅出售武器。

据韩联社今天9月4日报道，栗战书将从9月15日起对韩国进行为期三天的访问。栗战书将于16日与韩国议长金振杓举行会谈，内容包括“共庆两国建交30周年”，“探讨两国合作方案”。栗战书还将拜会韩国总统尹锡悦。

韩联的报道还说，此访是栗战书对今年2月时任韩国国会议长朴炳锡访华的回访。朴炳锡当时应栗战书之邀出席了北京冬奥会开幕式。