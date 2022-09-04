中期选战：特朗普和拜登互指“国家敌人”和“民主威胁”

美国中期选举

美国11月中期选举的竞选活动愈演愈烈：拜登和特朗普都下场拉票，两天来，他们互指对方是“民主的威胁”和“国家的敌人”。

广告 继续浏览后续

法新社9月4日发自威尔克斯-巴里的报道，美国前总统唐纳德-特朗普9月3日周六在宾夕法尼亚州的中期选举竞选集会上，回应前一天将他描绘成“民主的威胁”的乔-拜登，称，乔-拜登才是"国家的敌人"，并列数这位现总统的各种不称职。

该报道说，在他的支持者面前，这位共和党亿万富翁谴责了联邦调查局8月8日对他在佛罗里达州的住宅海湖庄园进行的引人注目的搜查。特朗普将那次搜查称为“美国史上任何一届政府当中，最令人震惊的滥用职权行为之一”，“是对法律的嘲弄"。

昨天特朗普在人群面前回应乔-拜登将其定为“民主的威胁”的攻击说："他才是国家的敌人"。拜登两天前指责特朗普和共和党的MAGA派（让美国再次伟大）都是"威胁我们美国基础的极端主义"。

法新社说，特朗普在昨天的集会上还抨击拜登的那次演讲说："他的演讲只有仇恨和愤怒"。并说，那是"美国总统有史以来的最恶毒、仇恨和分裂的演讲。

这个报道还说，宾夕法尼亚州是美国大选的摇摆州，周四，乔-拜登在该州最大城市费城发表演讲，呼吁拯救"美国的灵魂"，形容美国的政治制度正在遭受攻击，谴责那些"不尊重宪法"、"不相信法治"、"不承认人民的意愿"的人。

2022年美国中期选举（2022 United States elections）将于11月8日星期二举行，改选众议院435个席位和参议院100席中的34席。