乌克兰总理访德国寻求更多军事援助

乌克兰/德国

乌克兰总理丹尼斯-什米加尔（Denys Chmygal）周日在柏林呼吁德国加强对乌克兰的军事支持，同时感谢德国已经做出的努力，这使两国结束最近的紧张关系，翻开新的一页。

广告 继续浏览后续

今年2月24日战争爆发后，德国对莫斯科的长期容忍态度，及最初对基辅缺乏军事支持的做法，深深激怒了泽连斯基政府。

但随后，情况有所改善。 乌克兰总理什米加尔周日对柏林的访问，是自俄罗斯入侵开始以来，乌克兰这个级别官员的首次访问，象征双方关系的缓和。

根据乌克兰总理办公室的一份声明，总理“感谢德国的军事、财政、人道主义和政治支持"，同时强调需要向基辅提供更多重型军事装备”。

该声明中援引什米加尔（Chmygal）的话说："由德国提供的MARS II火箭发射器和Panzerhaubitze 2000（榴弹炮）在战场上运行良好，我们希望德国增加重型武器的供应。

在不到一周前，总理朔尔茨在布拉格宣布，他希望德国承担 "特殊责任"，帮助乌克兰加强其火炮和防空系统。他承诺，柏林将对基辅提供支持，"只要它需要"。

乌克兰总理对朔尔茨的上述宣布表示赞同，他说"我们希望德国将成为发展（乌克兰）防空进程的领导者之一"。

在华盛顿的倡议下，德国将于周四主办乌克兰盟国的防长会议。约40个国家在德国西部的美国拉姆施泰因空军基地举行会议，旨在协调支持乌克兰对抗俄罗斯的军事能力。

在俄罗斯，前总统梅德韦杰夫周日指责德国对俄罗斯发动了一场"混合战争"，并以德国在乌克兰冲突中的"不友好"行为为其停止向柏林输送天然气进行辩护。

梅德韦杰夫在电报群（Telegram）上发布信息说："首先，德国是一个不友好的国家，其次，它对整个俄罗斯经济实施制裁（......），它正在向乌克兰提供致命的武器。

根据总理办公室的一份声明，总理 "感谢德国的军事、财政、人道主义和政治支持"，同时强调需要向基辅提供更多重型军事装备。