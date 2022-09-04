乌克兰最大核电站与外界电网连接再中断

乌克兰核电站

国际原子能机构（IAEA）周六宣布，被俄罗斯军队占领的乌克兰扎波罗热核电站"再次失去了与电网的连接"，国际原子能机构有专家在现场。

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当天早些时候，土耳其总统埃尔多安向俄罗斯总统普京提出由土耳其进行调解在乌克兰南部欧洲最大核电站的危机。

据国际原子能机构称，8月25日已发生的核电厂与外界电网中断事件，再次发生，这是在"该地区新的轰炸之后"发生的。

不过，国际原子能机构说，"由于有一条紧急线路"为其供电，这个核电厂仍在继续运行，使核燃料得以冷却。

如果核电厂完全失去电力供应--如果来自外部的电力供应被切断，并且应急发电机不工作--那么就可能导致设施过热，发生危险。

几周以来，扎波罗热核电厂所在地经常遭到轰炸，有发生重大核灾难的风险。俄罗斯和乌克兰相互指责是对方干的。

轰炸和战斗继续

周六，乌克兰其他地方的轰炸和战斗也在继续。

据乌克兰军队的声明说，在莫斯科觊觎的东部前线顿巴斯，“俄军正在巴赫穆特和阿夫迪耶夫卡方向进攻"。该声明还报告了乌克兰空军在顿涅茨克和皮夫登尼附近的"五次打击"。

据乌克兰当局称，在中部的第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的泽列诺多尔斯克，俄罗斯的打击造成一名9岁男孩死亡，10人受重伤；乌克兰当局还报告说，“在靠近俄边境的北部诺夫哥罗德锡韦尔斯克地区发生了激烈的炮击”，“有50多起爆炸”，但没有人员伤亡。