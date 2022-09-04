慕尼黑奥运会人质血案50周年 德以达成赔偿协议

德国/以色列

在慕尼黑前奥运村人质劫持事件现场为1972年奥运期间被巴勒斯坦武装分子杀害的11名以色列运动员设置的纪念碑

慕尼黑奥运会以色列人质血案50周年纪念活动前夕，德以达成赔款协议，以色列总统表示感谢，德国总统表示花了50年才达成这一和解让他“羞愧”。

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德国总统施泰因迈尔和以色列总统赫尔佐格将于9月5日出席在慕尼黑举行的1972慕尼黑奥运会人质血案50周年纪念活动。

以色列总统赫尔佐格行前发声明说，应德国总统施泰因迈尔的邀请，他今天上午离开，对德国进行国事访问。

他补充说："我访问的主要部分将是参加纪念1972年慕尼黑奥运会上11名以色列运动员遭可怕屠杀50周年的仪式。

法新社说，受害者家属在8月中旬曾宣布抵制这些仪式，因为他们认为经济赔偿太低，存在争议。

但周三，以色列与德国宣布达成了和解协议，后者承诺支付2千800万欧元赔偿金，这一措施立即受到以色列总统的欢迎，他表示"感谢"。

1972年9月5日，巴勒斯坦"黑九月"组织的8名成员闯入慕尼黑奥运村以色列代表团的公寓，杀死了两名以色列运动员，并将代表团的其他九名成员扣为人质，希望用他们交换232名巴勒斯坦囚犯。

当时“西德安全部门的干预以所有人质的死亡而告终”，西德当局对这一血腥结果负有部分责任。五名巴勒斯坦袭击者被击毙，另有三人被捕。

德国总统施泰因迈尔周日说，他打算承认德国当局在这场悲剧中的"某些误判、某些不当行为、某些错误"。他补充说，其中之一是在劫持人质后的50年里的"压制和遗忘"。

施泰因迈尔表示，德国花了50年时间才与以色列受害者的亲属就赔偿问题达成协议，这是"可耻的"。

经过数十年的秘密谈判，德国政府于周三（8月31日）在受害者家属威胁要抵制50周年纪念仪式的最后时刻，宣布了一项赔偿协议。

德国总理朔尔茨政府同意释放2800万欧元的一揽子赔偿计划，部分资金由巴伐利亚和慕尼黑市支付。

此外，有关的文件也将被解密，以使德国和以色列的历史学家能够研究这个问题。

在对德国为期三天的访问期间，以色列总统赫尔佐格还将与德国总理朔尔茨会面，并在德国议会下院发表演讲，参观卑尔根贝尔森纳粹集中营遗址。他的父亲、以色列前总统海姆-赫尔佐格曾是该集中营的解放者之一，当时他是一名英国士兵。