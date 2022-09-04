智利公投决定修宪继续还是停

智利

智利今天9月4日全民公投，决定是否继续修宪进程。智利总统说：“我们必须用更多的民主来解决我们的分歧，而不是用更少的民主”。“我非常自豪，我们走到了这一步”。

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智利大约1500万选民今天周日被要求投票，以便最终决定新宪法的修订进程是继续还是暂停。该投票是强制性的。

法新社发自圣地亚哥的报道说，在早晨8点（格林尼治标准时间12点）投票站开放之前，投票站前就已经排起了长队。

智利总统加夫列尔·博里奇 (Gabriel Boric)在推特上说：“在智利，我们必须用更多的民主来解决我们的分歧，而不是用更少的民主”。他补充说，“我非常自豪，我们已经走到了这一步”。

智利新宪法草案包括178页，388条，由154名成员组成的制宪会议从2019年爆发社会起义后开始起草。暴动的民众要求更多的社会公正。

智利目前的宪法是1980年从皮诺切特独裁政权继承下来的。

修宪草案：

以地区议院取代参议院，只由议员们制定法律。目前智利议会由国民议会和参议院两院组成，负责通过法律和监督政府的行动。

草案要求保证妇女在国家机构中占据一半的职位，使智利成为一个"平等的民主国家"。

新文本承认"环境"权利，这是承认动物权，承认包括水在内的自然资源为共同财产的第一步。

建立普遍养老和医疗系统；目前，只有雇员向社会保障体系缴费。根据新宪法，雇主也必须缴费。

新宪法草案还提出建立一个全民健康系统。目前，每个人自由选择缴费与否，只有最优越的社会职业类别才可以加入私人医疗系统。

草案规定体面住房权，国家必须确保达到住房最低标准，特别是在面积方面，并保证在短缺住房超过50万套的情况下，保障公民获得所有权或租赁权。

新宪法草案承认自愿堕胎权。智利1980年的《宪法》保护 "未出生婴儿的生命"，尽管在2017年，将强奸致孕或危及母儿生命的堕胎移出刑事罪责。新宪法明确"自愿堕胎权”。但议会需界定允许手术或药物流产的最大怀孕周数。

新宪法草案还申明智利是一个土著地区拥有自治权的多民族国家。1980年的宪法没有提到占智利人口12.8%的11个土著民族。新文本打算承认他们是国内不同的民族，尽管国家仍然是"单一和不可分割的"。

在尊重宪法和国际条约的前提下，各土著民族将被赋予一定程度的自主权，特别是在司法事务方面。但智利最高法院仍将保留其终裁地位。

然而，到目前为止，在所有民调中，不同意修宪的人占多数。如果本次公投结果也是如此，那么智利宪法将保持不变。