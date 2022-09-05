以色列表示美国记者阿克莱很有可能遭到一名以色列士兵开枪射杀

以色列

以色列军方9月5日表示，巴勒斯坦裔美国记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）「很有可能」因为被误认为是好战分子，而遭到一名以色列士兵开枪射杀。

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法新社报道，以色列军方对阿克莱5月11日死亡的最终调查报告称：「阿克莱女士很有可能在以色列国防军（IDF）朝着被认定为武装巴勒斯坦枪手的嫌疑人开枪时，遭意外击中。」

以色列军方数月来坚称，无法确定这位知名的半岛电视台（Al Jazeera）记者在约旦河西岸遇害时，其致命枪击的来源。以军先前宣称可能是武装分子开火，如今才承认很可能是以军所为。

一名以色列高级军官说：「我们的结论是，无法明确认定她是被哪次枪击所杀，但她被一名未认出她是记者的以色列国防军士兵误击的可能性较高。」

阿克莱在5月11日当天以军的行动中头部中弹时，身穿有「记者」（Press）字样的防弹背心和戴着头盔。

以色列军方的调查报告出炉后，阿克莱的家人发布新闻稿称，以色列「拒绝为这名记者遭到谋杀负责」，「我们仍深受伤害、沮丧和失望」，呼吁美国进行「可信的」调查。

根据联合国人权高专办的调查结果，今年5 月 11 日凌晨 6 时后不久，包括阿布·阿克莱在内的 7 名记者抵达位于被占领的约旦河西岸北部杰宁难民营的西部入口，以报道以色列安全部队正在进行的逮捕行动和随之而来的冲突。

记者们表示，他们选择了一条小街，以避开营地内巴勒斯坦武装人员的位置。他们缓慢地前进，以便让部署在街上的以色列军队看到他们的存在。人权高专的调查结果表明，当时没有任何警告，那里也没有发生枪击。

大约 06 时 30 分，当四名记者头戴防弹头盔、身穿带有“记者”标志的防弹衣转向通往营地的街道时，几颗看似瞄得很准的单发子弹从以色列安全部队的方向射向他们。