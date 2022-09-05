所罗门群岛将解禁外国军舰停靠令

所罗门群岛

在拒绝美英军舰停靠引发高度关注后，所罗门群岛领导人周一（9月5号）告诉议会，该国将很快允许外国军舰停靠。

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法新社报道，所罗门总理马纳西-索加瓦雷周一说，对上周禁令的审查进展 "非常顺利"。"他补充说："我们认为这种暂时的暂停不会持续太久。”

两星期前，一艘美国海岸警卫队的船只要求停靠该群岛的首府霍尼亚拉，但由于当局反应太慢，最后又驶回了海上。一艘英国巡逻舰也因为同样的原因最终离开了所罗门群岛水域。所罗门群岛8月30号告知美国，在拿出新的协议之前，禁止美国军舰前来该国水域岸边。美国国务院发言人对这一事件表示“遗憾”。

索加瓦雷的办公室当时证实，在更新礼宾程序的同时，对所有外国军舰的禁令已经到位。当被问及美国船只被拒靠岸时，索加瓦雷先生说，它没有被拒绝停靠，但在被告知允许之前，选择离开所罗门群岛水域。 他补充说，这一 "临时 "禁令是在要求军事船只停靠索罗门群岛的请求 "突然增加 "之后实施的。

他指出，由于在许多情况下，申请是在最后一刻提出的，大家期望所有的申请都会被批准。然而，每一项都 "必须进行适当的评估，包括对所罗门群岛的利益和风险"。

他周一告诉议会，程序的更新工作几乎已经完成。

在中国和所罗门群岛今年四月份签署了一份范围广泛且不明确的安全协议之后，这两个事件引发高度关注，更加凸显中国与西方国家在太平洋上的较量升级。2019年，索加瓦雷在与台湾断绝关系后与中国结盟，加强了他的国家与中国的关系，两国今年4月与北京签署了一项范围广泛且不明确的安全协议。 许多西方国家，特别是美国和澳大利亚，担心该条约将允许中国在该国建立军事基地。美国国务院发言人普莱斯4月18日表示:“安全协议的广泛性质为中华人民共和国向所罗门群岛部署军事力量打开了大门。”

美国与太平洋岛国峰会

面对中国对其在该地区存在的强烈主张，美国正在努力加强与太平洋岛屿的联系，对抗中国在该地区日益增长的影响力。美国总统拜登将于9月28日至29日在白宫会见太平洋岛国领导人，这也是首次美国与太平洋岛国峰会。

白宫发言人卡琳-让-皮埃尔在一份声明中说，这次会议将 "反映 "美国和太平洋岛屿之间为建立 "自由和开放的印度洋-太平洋地区 "而进行的合作，这也是华盛顿遏制北京日益增长的野心的主旨。拜登还将谈论气候变化--对这些因海平面上升而濒临危险的岛屿来说是一个生存威胁--、海事安全和应对Covid-19疫情。

据白宫发言人："这次峰会将展示美国与太平洋岛屿和太平洋地区的深厚和持久的伙伴关系，这种关系建立在共同的历史、价值观和人民之间的联系之上。“