【视频】戈尔巴乔夫葬礼：冷漠低调难以掩饰的评价分歧

戈尔巴乔夫葬礼

前苏联最后一位领导人戈尔巴乔夫葬礼9月3日在莫斯科举行。没有国葬，没有现任总统普京出席，甚至也没有外国领导人。仪式之简单凸显仪式之简单凸显这位在西方备受尊敬的前领导人在俄罗斯面对的争议。点击法国24电视台视频了解详情。

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前苏联领导人戈尔巴乔夫9月1日辞世，享年91岁。他1985年上台后推行的政治与经济改革曾撕开了苏共近70年极权统治下的铁幕。改革带来的巨大冲击导致当时还被看作是超级大国的苏联在1991年起解体，陷入空前的经济困境，前加盟共和国相继宣布独立。但他的改革也推动了自二战以来东西方阵营冷战的结束，东欧国家陆续以和平方式启动民主进程，带来二战后世界格局的重大重组。在不少俄罗斯人看来，他是导致苏联解体的“叛徒”，而西方尤其是欧洲，则铭记他的改革带来的和平。

2022年俄罗斯现任总统普京启动入侵前苏联结盟共和国乌克兰的军事行动已及由此而重新紧张的俄罗斯与西方关系，集中体现着戈尔巴乔夫所代表的这种矛盾。戈尔巴乔夫9月1日辞世，美欧国家纷纷致敬、悼念，但9月3日在莫斯科，这位曾催发最近三十年国际关系格局改变的领导人的葬礼则凸显冷清。

普京政权因乌克兰战争而在国际舞台陷入空前孤立，美欧各国领导人虽然对戈尔巴乔夫的功绩肯定有加，但还是选择了不去莫斯科参加他的葬礼。