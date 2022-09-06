联合国报告公布在即 俄乌继续互控对方攻击核电厂

国际/乌克兰战争/核电厂

国际原子能机构（IAEA）代表团成员在前往扎波罗热核电站的酒店时站在联合国车辆旁，2022年8月31日。

俄罗斯和乌克兰当局9月6日相互指控对方炮击乌克兰南部札波罗热核电厂，制造灾难风险。目前双方正等候联合国国际原子能总署公布对这座核电厂的检查报告。

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路透社报导，由乌克兰技术人员操作的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂在俄军入侵乌克兰不久后的3月初，就遭到俄军的占领。

俄、乌双方数周以来相互指责对方炮击这座核电厂及其周边地区，已危及核电厂和欧洲的安全。但到现在，还没有独立的第三方能确定哪一方对核电厂造成何种损害。

预计国际原子能总署（IAEA）将在9月6日公布在核电厂进行实地调查的报告，而报告可望详细列举核电厂遭受损害的情况。

国际原子能总署署长格罗西（Rafael Grossi）上周带领代表团到札波罗热核电厂进行检查工作，目前还有两名总署人员留在核电厂监视情况。格罗西预期周二稍晚会向联合国安全理事会简报调查结果。

然而目前并不清楚，格罗西是否会怪罪俄、乌中的任何一方。

一名乌克兰官员6日表示，俄军昨夜对乌东哈尔科夫州（Kharkiv）发动火箭攻击，造成包括一名老妇在内的3位平民丧生。救难人员还在哈尔科夫市中心遭命中住宅大楼的瓦砾中搜寻生还者。

俄军6日早上再次发射火箭，对哈尔科夫市中心附近一栋5层楼公寓建筑造成重创。

哈尔科夫州长希内胡柏夫（Oleh Synehubov）说，救难人员正清理瓦砾，“因为我们不能排除还有人困在下面的可能性”。

乌克兰许多地方6日早上都施放空袭警报，当局通报，第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）发生爆炸，当地一座燃料库中弹。