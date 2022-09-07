法国专家警告：乌克兰扎波罗热核电厂可能出现类似福岛的情况

核电厂危机

法国核子安全专家9月7日就乌克兰扎波罗热核电厂可能发生类似福岛事件提出警告。乌克兰方面也担心，一旦厂区备用发电机用的柴油耗尽，将有反应炉受损而发生意外的风险。

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法新社和中央社报导，欧洲最大核电厂扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂自从3月初就被俄军占领，邻近地区一再遭受攻击，引发核灾疑虑。俄、乌交相指责对方不断进行炮击。

国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）上周率14人团队进入札波罗热核电厂，两名成员可望常驻厂区监视电厂安全。

国际原子能总署赴厂检查后，昨天公布报告指出，厂区形势「难以为继」，呼吁立即建立核子安全区和安全防护区。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）负责人柯亭（Petro Kotin）在乌克兰电视台播出的谈话中指出：「在扎波罗热核电厂建立安全区其中一个方式就是在当地设置维持和平特派团，并且让俄军撤离。」

法国辐射防护暨核子安全研究所处长赫维乌星期三就可能发生类似福岛（Fukushima）的状况事件提出警告。

她在法国广播电台的访问中说，「主要风险在于反应炉电力供应遭切断」，可能引发部分反应炉熔毁，然后可能「使反应炉建筑物受损，导致非常重大的放射性物质泄漏」。

赫维乌同时表示，尽管反应炉本身没有遭到攻击，对附近建物的攻击也可能「导致放射性物质泄漏到环境中」。

与此同时，乌克兰首席核子安全专家今天表示，乌克兰正就关闭扎波罗热核电厂的选项进行研议，并对备用发电机用的柴油储量表达忧心。

路透社报导，外部输电线遭到炮击切断后，陷入危殆的这座核设施仍然与乌克兰电网断联。

乌克兰国家核子管制委员会（State Nuclear Regulatory Inspectorate）代理负责人科里科夫（Oleh Korikov）透过视讯在新闻简报会中指出：「已经在评估关闭这座电厂的选项，如果出现达到必须关厂的条件的话。」

他表示，电厂还在供应内部所需电力，但是如果继续维持与电网断联，就必须启动备用柴油发电机。他没有就这种可能提出时间表。

他强调，俄罗斯2月24日展开侵略后，要对电厂补充柴油极度困难。俄军3月初占领电厂以来，扎波罗热电厂仍由乌克兰技术人员维持营运至今。

他说：「情况有可能演变到柴油用光，那将会造成包括反应炉活性区受损的意外，导致放射性物质曝露到环境中。那不只会对乌克兰领土造成影响，也将会有跨境后果。」

战事仍在东部和南部激烈进行，乌克兰已经准备在能源短缺境况下度过寒冬，关闭拥有6座反应炉的这座占地广阔核电厂只会升高乌克兰的压力。