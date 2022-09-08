俄乌或决胜于炮战：美国再军援乌克兰6.75亿美元

乌克兰/国际军援

乌克兰40个盟国与国际组织代表今天9月8日在德国举行军援乌克兰协调会。美国防长宣布了新的援乌计划。据美国参谋长称，“炮战在俄乌战争中起决定性作用”，乌俄正进行一场“弹药消耗战”。

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今天9月8日上午，在德国南部拉姆施泰因美军基地召开第五次军援乌克兰的国际协调会议，美国防长奥斯汀在会议开始时宣布，美国再向乌克兰提供6.75亿美元的新援助，同时他还颂扬了盟军在乌克兰"战场"取得的"成功"。

美国防长奥斯汀告诉新闻界，“美国的新援助包括多管火箭发射器系统、105毫米榴弹炮、火炮弹药，以及悍马车、装甲救护车、反坦克系统、小型武器等等”。

法新社说，包括德国在内的其他与会国家，预计在今天晚些时候宣布他们各自对乌克兰的新援助计划。

美国防长奥斯汀说，“今天我们看到我们的共同努力在战场上取得了明显的成功”。他补充说，“我们每天都看到世界各地的盟友与合作伙伴的决心”，“他们正在帮助乌克兰抵制俄罗斯非法的、帝国式的和不可辩解的征服战争”。

美国参谋长马克-米利将军表示，由美国主持的这次乌克兰国防联络小组第五次会议，旨在展示乌克兰盟友的"统一和团结"。

弹药消耗战

马克-米利将军还向记者解释说，"在乌克兰这场战争中，弹药的消耗是非常重要的”。他还说，炮兵在冲突中起着决定性作用。乌克兰和俄罗斯军队正在进行一场弹药消耗战，他们的库存至关重要。

乌克兰已用尽了其所有的俄制武器，现在乌克兰的国防完全依赖于西方的军事援助。

而俄军的炮弹的存量也在下降，据华盛顿方面称，俄罗斯已转向朝鲜购买大量的火箭弹和炮弹。

基辅昨天宣布乌克兰军队在东部前线取得进展，在哈尔科夫州收回了几个城镇，并加快了在南部俄控区的反攻。

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