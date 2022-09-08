俄罗斯被控在乌克兰强迫转移儿童

乌克兰/俄罗斯/安理会

联合国人权委员会的一名代表说，有 "可信的指控"，即莫斯科部队将儿童从乌克兰带到俄罗斯收养，作为更大规模的强迫迁移和驱逐的一部分。

联合国副秘书长布兰兹9月7日告诉联合国安理会：有"可信的指控"称，在乌克兰"无人陪伴的儿童被强迫转移到俄占领土或俄罗斯联邦本土"。

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联合国负责人权事务的副秘书长伊尔兹-布兰兹（Ilze Brands）周三表示，有"可信的指控"，即，俄罗斯军队将儿童从乌克兰带到俄罗斯收养，作为更大规模的强迫迁移和驱逐的一部分。

她强调说："我们担忧的是，俄罗斯当局采取了简化程序，将俄罗斯公民身份授予不受父母监护的儿童"，“以及俄罗斯家庭收养这些儿童是否符合条件”。

与阿尔巴尼亚一同发起这次安理会会议的美国，在周三指责俄罗斯总统普京办公室直接强迫数千名乌克兰人迁往俄罗斯。

一位美国国务院副发言人说，莫斯科开展的这些行动是"其吞并乌克兰部分领土的努力之一"。

俄罗斯驻联合国大使瓦西里-涅本齐亚（Vassili Nebenzia）将所有这些指控形容为"毫无根据"。他说，这是一个"传说"而已。

在莫斯科，普京的政党"统一俄罗斯"党提议于11月4日在俄罗斯控制的乌克兰领土上举行公民投票，以期将这些领土并入俄罗斯。

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