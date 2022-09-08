联合国报告：多重危机叠加导致人类发展倒退五年

人类发展指数

联合国开发计划署8日公布最新报告，认为多重危机叠加已经导致全球人类发展指数三十年来首次连续两年出现倒退，2021年的人类发展指数跌落到2016年时的水平，最近五年的取得的成果丧失殆尽。

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联合国人类发展指数评估以各国人均寿命、教育水平以及生活水平三个指数为参照基础。开发计划署负责人Achim Steiner接受法新社采访时指出，人类发展指数倒退，意味着人类平均寿命缩短，教育水平降低，收入减少。参照这三项指标，就可以明白为什么人们会感到绝望，会对未来感到不安。他表示，人类以往也经历过灾难，经历过战争，但当前各种危机叠加，结果就是人类发展严重倒退。

他认为，造成这种形势的主要原因首先是新冠疫情，另外就是越来越频繁的气候灾难。这项根据截至2021年底数据得出的最新人类发展评估尚没来得及纳入今年2月底爆发的乌克兰战争造成的影响。

一些国家虽然得以走出新冠疫情重创，但一些拉美、非洲、南亚等地的国家则还没来得及恢复，就已经面对乌克兰战争带来的冲击。Achim Steiner相信，2022年的情况无疑会更糟。

这份最新报告显示，90%以上的国家都出现发展指数倒退。位于排行榜榜首的仍然是瑞士、挪威和冰岛。香港位居第四。

报告作者Pedro Conceiçao在一次记者会上特别指出，尽管全球经济在2021年出现大幅反弹，但人均寿命还在继续缩短。美国人均寿命缩短了两年，其它国家的情况更严重。

计划署负责人Achim Steiner指出，人们已经丧失了信任，无论是在地方邻里之间，还是国与国之间，邻居都有可能变成主要敌人。他担心这些失望情绪会导致一些人走向极端和暴力。

他表示，人类已经不能继续按照上个世纪的以经济增长为核心的游戏规则运作。

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