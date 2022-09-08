英国女王去世：查尔斯继位，将正式被称为查理三世国王

英国/女王过世

英国女王伊丽莎白二世9月8日下午去世后，73岁的查尔斯已经自动成为新国王，将正式被称为查理三世国王，已得到官方确认。40岁的威廉王子成为王位继承人。

广告 继续浏览后续

9月8日英国时间傍晚，英国白金汉宫通报，英国女王伊丽莎白二世当天下午在苏格兰巴尔莫勒尔城堡（Balmoral Castle）安详去世，查尔斯王子继位为新国王。英国新君主查尔斯9日将返回伦敦。

周四白天，医生说96岁的英国女王健康堪忧，并表示她应该接受持续性的医疗监督；王室成员则纷纷匆忙赶赴苏格兰，前往陪伴。

伊丽莎白女王是英国在位时间最长的君主，也是世界上最年长的君主，自去年底以来她一直饱受病痛，白金汉宫称她持续经历“间歇性的行动障碍”（episodic mobility problems）。去年10月，伊丽莎白女王在医院住了一晚，从那时起她就被迫减少了公众活动。

女王过世前两天即9月6日星期二，她在巴尔莫勒尔城堡任命利兹‧特拉斯（Liz Truss）为英国的新首相。

星期三，在医生建议她休息后，她取消了与高级部长的在线会议。

自1952年以来，伊丽莎白一直担任英国和其它十多个国家的女王，包括加拿大、澳大利亚和新西兰。今年6月，为庆祝她在位70周年，她举行了四天的全国性活动。

73岁的查尔斯已经自动成为新国王，将正式被称为查理三世国王，已得到官方确认。40岁的威廉王子成为王位继承人。

女王去世后，查尔斯第一时间发表了声明，他写道：“我们深切哀悼一位珍爱的君主和一位深受爱戴的母亲的逝世。”“我知道整个国家、王国和英联邦以及世界各地无数人都将深深感受到她的损失。”

女王和她丈夫菲利普亲王育有四个子女查尔斯、安妮、安德鲁和爱德华，以及八个孙子孙女，以及十二个曾孙。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅