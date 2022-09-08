英国女王接受医疗监护 家人汇聚身边

英国女王

白金汉宫9月8日周四表示，女王伊丽莎白二世正在苏格兰夏季住所接受医疗监护，同时英国王室成员都汇集到她的身边。美联社说，伊丽莎白女王从一场冠状病毒（COVID-19）感染中恢复过来后，开始拄拐杖。

广告 继续浏览后续

英国王室宣布有关女王健康消息的前一天，女王取消了疏密院的视频会议。周二下午，女王正式授权利兹-特拉斯成为英国的首相后，医生建议她在一整天的活动后休息一下。

据美联社引述一位不愿透露姓名的宫廷发言人说，“经过今天上午的进一步评估，女王的医生担心女王陛下的健康，并建议她继续接受医疗监护”。这位发言人还说，“女王在巴尔莫勒尔仍然很舒服”。

英国王室拒绝提供有关女王病情的更多细节，但有令人担忧的迹象表明，情况可能严重。因为一位内阁部长在下议院的一场辩论中打断了新首相特拉斯的讲话，告知她伊丽莎白女王的情况。

然后，英国新首相特拉斯在推特上说：“整个国家都会对这个在午餐时间从白金汉宫传来的消息深感担忧”。

在女王所在的苏格兰避暑别墅巴尔莫勒尔城堡，英国王位继承人查尔斯王子与他的妻子卡米拉和妹妹安妮公主都与女王在一起。

据法新社报道，伊丽莎白二世的第二顺位继承人威廉王子今天周四和女王的儿子安德鲁和爱德华一起驱车进入王室庄园。威廉的弟弟哈里王子夫妇也在途中。

据美联社说，近几个月来，伊丽莎白女王越来越多地将职责交给查尔斯和其他王室成员，因为她从一场冠状病毒（COVID-19）感染中恢复过来后，开始拄着拐杖，难以四处走动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅