伊丽莎白二世：1926-2022

伊丽莎白二世

1926年4月的英国又湿又冷，阴雨绵绵，泰晤士河上冰冷的风仍然在无情地抽打着河堤，伊丽莎白在布鲁顿街17号降生。

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伊丽莎白二世 © AP

她的母亲也名为伊丽莎白，女儿伊丽莎白是她的第一个孩子，也是英国王室当中按照继承顺序来排位的第三人。当时，小伊丽莎白不会成为一个统治者，这对于人们来说是多么显而易见的事情。她作为年幼的王室成员，在伦敦和温莎城堡之间度过了无忧无虑的童年。虽然王室成员的生活一直以来都被贴着矫揉造作或者严苛无趣的标签，但小伊丽莎白和她的妹妹玛格丽特有幸得到母亲的亲自教育，不过这也为她们招致严格遵守王室规矩者们的叹息和不解。孩子们有着宽大的游戏房间，浴室，巨大的玻璃墙外就是海德公园，周末还可以尽情与狗和马在露天开心地度过。

小伊丽莎白的父亲阿尔伯特因严重的口吃不常出现在公众面前，也几乎没有储君的担子。这正好给了他精力，和妻子，女儿们共进每一次晚餐。阿尔伯特曾经说过，他们的四口之家“很紧密”。小伊丽莎白的性格既严肃又完美主义，有记载这个小女孩会在半夜起床，确认明天早上的衣服是否准备得当，确认鞋子是否被整齐地排列。她还会把父母给她的糖果按照顺序排列起来，先吃掉小的，再吃大的。

乔治五世于1936年离世，爱德华八世接过王杖。爱德华八世又在同一年年底因坚持和离婚的美国名流辛普森女士在一起而选择让位于弟弟阿尔伯特。面对王位，阿尔伯特，也就是乔治六世满心不情愿，他觉得自己并没有准备好，也不想去做一个国王。然而他作为国王的底子是不错的：他有一个完美无缺的妻子，有两个可爱的孩子，一个幸福而稳定的婚姻与家庭。

由于上述这一段风波迭起的长辈人员变动，小伊丽莎白在10岁时成为王室继承人的推定第一顺位人选。她从此走进了雕饰辉煌灿烂，气氛冰冷严肃的白金汉宫。1939年，英国正式向德国宣战。国王和王后选择坚守国家，拒绝离开；小伊丽莎白当时14岁，妹妹玛格丽特12岁。18岁时，伊丽莎白成为了守护君主的枢密院400人当中的一员；19岁时，伊丽莎白-亚历山德拉-玛丽-温莎持着她的驾照和后勤部队第230873号牌照，作为卡车司机加入了预备军。

战争结束后，伊丽莎白继续积攒诸多一位合格的王位继承人应有的军事，技术，外交经历。21岁的时候，她在南非出访时发表了演说，当中提到“会奉献毕生”。1947年，伊丽莎白正式和希腊王子菲利普订婚。尽管菲利普的家庭成员有与纳粹妥协的污点，但这位年轻人在海军当中的优异表现已足够说明一切。伊丽莎白和菲利普在同年年底成婚。就像王室职责当中所要求的那样，伊丽莎白在婚后很快怀孕，于次年诞下查尔斯。

随着父亲乔治六世的健康每况愈下，伊丽莎白的角色愈发重要起来。1951年，这位戒不掉烟的国王接受了左肺部分切除术。在这种情况下，伊丽莎白替父亲出访了肯尼亚。1952年，伊丽莎白在国外听闻乔治六世去世的消息。她在众人面前只是脸颊上稍稍升起了颜色，没有一滴眼泪，身子依旧挺得直直的。“她知道会有这么一天到来的”。直到避开众人的目光，她才得以长久哭泣。第二天，以丘吉尔为首的一众官员在伦敦机场等候伊丽莎白归来。机场的停机坪上铺着黑色的地毯，伊丽莎白穿着丧服，面色苍白地走出飞机，在舱门前停顿了一秒钟，随后慢慢地走了下来。

父亲乔治六世去世的那一年夏天，伊丽莎白完成了继承王位的加冕典礼。她正式成为国家元首，英联邦元首，英格兰教会最高领袖。和她父亲刚刚上任时一样，伊丽莎白当时并没有万全准备好做一名女王。然而在她的执政早期，丘吉尔很好地引导她，三年之后，伊丽莎白已经有了一定的把握。国王已去，女王万岁！

当时面临伊丽莎白二世的，是一个在去殖民化大潮当中有着继续崩解趋势的大英帝国，和国力在战争当中受创的英国所面临的新的国际社会环境。漫长的在位期间，伊丽莎白二世名义上统治过三十多个国家；到2021年年底，仍然有15个英联邦国家承认伊丽莎白女王的统治权威，也有一些不属于英联邦的国家，出于对上述英联邦国家的从属关系，也仍然将伊丽莎白女王奉为理论上的至高君主。当日不落帝国的太阳逐渐西沉，女王向逐一宣布脱离的前属地发出友谊的橄榄枝。往日的君臣，如今通过外交魅力和利益关系，继续谨慎地维系着彼此。

伊丽莎白二世作为国家元首，对内发挥一部分国家职能，对外主要发挥她的外交职责。女王不介入政治谈判或政治对话，但她作为国家元首，发出的良好意愿，和释放良好意愿的能力，是不可或缺，也是无可替代的。无论是在冷战期间，还是在英国脱离欧盟之际，伊丽莎白二世的统治之下，是一个对美国有需求的英国。伊丽莎白第一次访问美国，是在1939年，她随父亲乔治六世前往美国，呼吁美国在第二次世界大战的阴云下加强对欧洲事务的支持。她作为女王首次对美国的出访，是在1957年。从艾森豪威尔将军，到肯尼迪，到里根，到特朗普，女王就像是磐石，见证着英国重要的这个盟友国家的变迁。她在与其他国家政要见面时，保持着这个位置需要她保持住的中立态度，但不时被捕捉到的细微表情，肢体语言或措辞，也成为国际社会津津乐道，细细研究的对象；而这些微小的信号，在女王的近前人士眼中，已经是对对方开出的判词了。

对于英吉利海峡对岸的邻居，伊丽莎白二世情有独钟。伊丽莎白二世的母亲热衷法语，要求两名女儿学习法语，其中以伊丽莎白学得最好。伊丽莎白见过从法兰西第四共和国总统文森-奥里奥尔以来的历任法国国家元首，哪怕萨科齐在她眼里太过张扬活跃，女王也和包括他在内的每一位都保持着良好的关系，其中尤其要数女王与蓬皮杜总统夫妇，密特朗总统的关系最为人称道。至于英国媒体津津乐道的法国政要与女王相处时险些违背规矩的那些瞬间，也都在女王的智慧和善意中消解。法国舆论则被女王浓烈而直视的目光，不怒自威又从容简单的举止所震撼，也被她展现出的对英法两国久远友谊的珍重程度所震撼。

伊丽莎白二世毫无疑问当属英国出行里程最长的人士了，她的行程大约可以绕地球六圈。她也是出现在邮票和货币上最多的国际人物。除了在她心中极为重要的三大版块：英联邦，美国，与欧洲大陆之外，其它一些国家也保留着对她珍贵的回忆。1986年，作为第一位访问中国的英国君主，伊丽莎白二世克服了她对烟草的抵触情绪...邓小平在她面前抽起烟，双方在有关香港归属谈判的严峻气氛当中，稍稍得以放松。

伊丽莎白二世的一生，除却国际风云和政治风雨，英国王室遭遇的纷议也从未间断。从王室财政问题，到戴安娜的骤然辞世，再到哈里梅根的分家风波，甚至2022年初有关她因新冠去世的传言，给她造成真正沉重一击的当属丈夫菲利普亲王在2021年春季的与世长辞。从21岁的青春年华到成为跨越世纪，打破纪录的权威执掌者，伊丽莎白二世诠释了她的誓言：面对她的信仰，她的人民和她的家庭，为她所担负的职责奉献一生。

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