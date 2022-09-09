土耳其威胁 美国不卖F-16 那就去买俄制军机

土耳其/F-16战斗机

2 MIG-29战机 (上与下) 和2 F-16 (中间) e 27 août 2011年8月27日 资料照片

土耳其总统雷杰普埃尔多安9日表示，如果美国不能向土耳其提供F-16战斗机，土耳其可能转向包括俄罗斯在内的其他国家购买战斗机。土耳其先前不顾美国反对购买了被视为对F-35构成威胁的俄罗斯S-400反导弹系统后，美国冻结了对土耳其军机军售案。

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如果华盛顿拒绝向土耳其提供F-16战斗机，土耳其可能向俄罗斯寻求帮助。土耳其总统埃尔多安周五表示，"我希望美国不要把我们推到其他方面。我的意思是，美国不是世界上唯一出售战斗机的国家。英国、法国、俄罗斯都在卖。" 艾尔多安说：在任何地方都能买到军机。

据艾尔多安称，"已经有一些潜在的供应国在向我们发出信号接洽。"

土耳其是北约成员国，希望从美国购买40架F-16战斗机，以及维护和更新其已经拥有的F-16战斗机所需的零部件。虽然两国之间的会谈仍在继续，但安卡拉对美国国会为完成销售所设定的条件提出了抗议。

美国要求安卡拉不要对希腊进行任何威胁，包括侵犯其领空。

土耳其已经为美国F-35隐形战斗机的订单支付了14亿美元，但这些战斗机从未交付。

据法新社说，在安卡拉购买了被视为对F-35构成威胁的俄罗斯S-400反导弹系统后，整个合同于2019年被美国冻结。然后，华盛顿将土耳其排除在这个先进的军机计划之外。

然而，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，土耳其和美国的关系有所改善。据美国总统拜登说，他在6月与埃尔多安在马德里举行的北约峰会期间的会晤中支持向土耳其交付F-16战斗机。

美国民主党人总统拜登说，对F-16战机持积极态度，但暗示共和党人可能会反对。据埃尔多安说，"我的外交部长在保加利亚会见了一位共和党人的代表（......），他说他们可以支持我们。"

法新社说，土耳其总统将于9月15日至16日在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会期间会见俄罗斯总统弗拉基米尔-普京。

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