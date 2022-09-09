奥地利人沃尔克-蒂尔克今被任命为新的联合国人权事务高级专员

联合国人权高级专员

奥地利人沃尔克-蒂尔克Volker Türk被任命为新的联合国人权事务高级专员

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯任命奥地利的沃尔克-蒂尔克为下一任联合国人权事务高级专员，该任命已经大会批准。

广告 继续浏览后续

据联合国官方今天报告，沃尔克-蒂尔克被任命为新的联合国人权事务高级专员。联合国秘书长古特雷斯是8日作出任命决定。

联合国官方在一份声明中说："蒂尔克将其长期和杰出的职业生涯致力于推动普遍人权，特别是对世界上一些最脆弱的人即难民和无国籍人士的国际保护。

据联合国报告，新任高级专员目前正作为联合国执行办公室的副秘书长协调全球政策工作。 他还确保联合国全系统在落实秘书长的 "人权行动呼吁 "及其报告《我们的共同议程》方面的协调。

从2019年到2021年，蒂尔克在联合国首长的执行办公室担任负责战略协调的助理秘书长。

在此之前，蒂尔克曾于2015年至2019年在日内瓦担任联合国难民事务高级专员办事处负责保护事务的助理高级专员，他在制定具有里程碑意义的《全球难民契约》中发挥了关键作用。

在他的职业生涯中，这位新任命的人权负责人曾担任过许多重要职务，包括在难民署总部，2009年至2015年担任国际保护司司长；2008年至2009年担任组织发展和管理主任；2000年至2004年担任保护政策和法律咨询科科长。

蒂尔克先生还在世界各地为难民署服务，包括担任驻马来西亚代表；分别担任驻科索沃和驻波斯尼亚和黑塞哥维那特派团助理团长；以及驻刚果民主共和国和科威特的区域保护协调员。

他拥有维也纳大学的国际法博士学位和奥地利林茨大学的法学硕士学位。

此外，这位新任联合国人权负责人广泛发表了关于国际难民法和国际人权法的文章，他能说流利的英语、法语和德语，并具备西班牙语的工作能力。

关于交接班问题，据联合国报告称， 蒂尔克将接替智利的米歇尔-巴切莱特，她从2018年9月1日至2022年8月31日担任高级专员。

联合国秘书长在这一声明中对巴切莱特 "对联合国的承诺和奉献 "表示感谢。 称在她的任期内，包括新冠病毒疫情期间，她专注于重振社会保护，适应居家工作和扩大人权监测。 从不断加深的贫困到不断加剧的不平等，以及缺乏获得医疗保健、疫苗和治疗的机会，还有对妇女的歧视和暴力，她的办公室都曾迅速为这些和其他关键的挑战提供解决方案。

联合国秘书长古特雷斯对巴切莱特的赞扬没有提及引发巨大争议的关于中国新疆问题报告。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅