美国奠定亚太联盟基础，以更好对抗中国

国际/印太/地缘政治

法新社报道，周五，就数码技术的发展和可再生能源的发展、就更严格的劳动法、就反腐败动员，美国在洛杉矶在这些领域奠定了与亚太地区的13个国家建立联盟的基础，以便在亚太地区取代中国。

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报道表示，美国总统拜登于5月份发起的新印太经济繁荣框架 (IPEF)的各国，在经过两天的谈判后，签署了一份联合声明，承诺在四个领域开展合作。这四个领域是：主要是数码经济的贸易、受到疫情严重影响的供应链、绿色能源以及反腐败斗争。

在新印太经济繁荣框架的14个成员国的首次实体会议结束时，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）说，该协议“将在美国和新印太经济繁荣框架的其他国家创造就业机会”。

美国商务部长补充说，通过的文本构成“未来讨论的路线图”，美国商务部长还对成员国之间达成“共识”表示了祝贺。不过，印度拒绝致力于贸易和数码经济部分。

通过这一新的商业伙伴关系，拜登政府希望重建其在印太地区的外交经济支柱。2017年，时任总统特朗普退出跨太平洋自由贸易协定（TPP），让中国在该地区长驱直入。中国通过对许多邻国来说至关重要的经济，发挥影响力。

法新社指出，尽管新印太经济繁荣框架（IPEF）的轮廓仍然模糊，但美国商界似乎是支持这一新的妥协的。

新印太经济繁荣框架以美国为中心，汇集了澳大利亚、文莱、斐济群岛、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

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