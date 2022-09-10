俄气占比骤降 欧洲仍需抱团取暖 推能源紧急措施

欧盟能源

在能源危机背景下，欧洲能源和气候部长在比利时布鲁塞尔举行会议9月9日。

欧盟能源部长9月9日周五表示，他们赞成采取一系列紧急措施，以遏制飙升的天然气和电费，甚至提到了对欧盟天然气进口价格的上限，但匈牙利反对这一条。

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欧盟轮值主席国，捷克的工业部长赛克拉（Jozef Sikela）说，他们要求欧盟委员会在几天内准备好"一个坚实而具体的提案"。

欧盟能源专员西姆森（Kadri Simson）说，"我们将在下周提出前所未有的措施，以应对前所未有的情况"。"我们将有一个非常困难的冬天，但我们的能源联盟是强大的，将取得胜利"。

在这次会议召开之前，欧盟行政部门已向成员国提交了几个复杂的机制建议，希望在周三之前产生一个足以达成共识的法律草案，以便迅速获得批准。

法新社说，受欢迎的想法包括：将核电与再生能源的超级利润充公，将其重新分配，以及可能的减少电力消耗的目标。而引发争论的是：为进口俄气的价格设定上限的建议。

莫斯科威胁说，如果采用这种机制将停止供应，而严重依赖俄罗斯能源的匈牙利激烈反对这种可能造成"短缺"的"新的变相制裁"。

据捷克工业部长赛克拉先生说 最后，"普遍的观点是，我们需要一个进口天然气的价格上限"，不管它来自哪里"，但如何实施，我们需要给欧盟委员会时间来进行微调"。

俄气占比骤降

由于俄气在欧洲占比已从战前的40%降到9%，包括意大利在内的几个国家都主张对欧盟购买天然气，包括液化天然气（LNG）的价格设置一个完全的上限。意大利部长辛戈拉尼说：欧盟有"15个国家明确表示赞成（......），这是一个坚实的多数"。

欧盟能源专员西姆森女士回应说，“什么都不排除（......），但我们必须小心，不要在冬季破坏我们的供应安全"，她提醒说，在竞争激烈的全球市场，欧盟必须保持足够的吸引力，因为供应紧张，液化天然气船很容易找到其他目的地（买家）”。

法国能源转型部长鲁纳歇（Agnès Pannier-Runacher）坚持认为，"在天然气价格上限这一名称下，我们可以把许多东西放在一个筐里"，"无论是液化天然气、或是从挪威和阿尔及利亚通过管道运输的天然气"，抑或是西班牙对火力发电站支付的天然气价格实施的上限。

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五在柏林说："不同的建议有很多，现在就说我们这样做或那样做，还为时过早。

再分配"超级利润"

法新社介绍，欧盟成员国辩论的核心是：欧洲电力市场的功能失调，即，与批发价挂钩的，是为满足需求而调动的最后一个发电厂的成本价格，而这最后被调动的发电厂通常是天然气发电厂。

欧盟委员会建议，对核电和可再生能源运营商（风能、太阳能、生物质能、水力）的收入设置上限，这些运营商的售电价格远高于其生产成本。国家可以利用这个上限和市场价格之间的差额，将这些"超级利润"重新分配给弱势家庭和公司。

法新社说，尽管各国的能源结构非常不同，但对该措施有广泛的共识。柏林和巴黎在对"超级利润"征税的政治压力下，呼吁建立这样一个"贡献机制"。

同时，欧盟委员会希望要求天然气、煤炭和石油的生产商和经销商提供"临时团结捐款"，这些生产商和经销商因能源价格的飙升而受到鼓舞。

在欧盟27国于7月底同意削减其天然气消费后，布鲁塞尔还提议，就减少电力需求，设定"有约束力的目标"，即"至少每月减少净消费量的10%"，在高峰期减少5%。

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