德国外长突访基辅继续援乌: 能源敲诈 普京计算错误

德国/乌克兰

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）9月10日周六上午抵达基辅访问，她此行是要表明柏林没有战争疲劳，继续向乌克兰提供武器人道和财政援助。只要乌克兰有需要。

广告 继续浏览后续

贝尔博克在其办公室的一份声明中说：她这次访问是要表明，"只要乌克兰需要，我们将继续给予支持，包括提供武器，进行人道援助和财政支持"。

这是自2月份俄罗斯入侵乌克兰以来，德国外长贝尔博克第二次到访基辅。上一次是在今年5月。

据德国之声英文网说，贝尔博克在一个小型代表团陪同下，乘坐夜间专列从波兰来到基辅。她计划与乌克兰外长德米特罗-库列巴等人会面，但出于安全原因，她的具体行程被保密。

不过，该消息透露，德国外长这次访问乌克兰的行程包括前往布卡，据称俄罗斯士兵在那里进行了平民屠杀和战争犯罪。

贝尔博克在声明中说，除了财政和军事援助外，德国还打算进一步帮助基辅开展排雷行动，并通过派遣包括检察官的专家团队"揭示所犯的战争罪行“”。

德国外长访问基辅附近维莉卡·迪默卡（Velyka Dymerka）的一个雷区时说，除了方便运送武器之外，排雷对俄军暂时占领区的人民的生活更安全也很重要。

德国正支持一个在维莉卡·迪默卡清除地雷的民事项目。德国联邦政府为非政府组织"哈洛"（HALO）处理爆炸性弹药提供了总计600万欧元的资金。

德外长贝尔博克说，她此次访问是为了消除德国人潜在的战争疲劳。她说："对我来说很清楚，[俄罗斯总统弗拉基米尔]普京寄希望于我们会对持续同情乌克兰的痛苦感到厌倦"。"他（普京）相信可以用谎言分裂我们的社会，用能源供应敲诈我们；（通过）耗尽我们的能源来捍卫他这种对我们所有价值观的野蛮攻击"。

她继续说，但是，普京的计算是错误的，"因为整个欧洲都知道，乌克兰不仅在捍卫他们自己的自由和主权，也在捍卫我们（整个欧洲）的和平秩序。"

据法新社说，六个月前，俄罗斯侵略乌克兰的战争刚爆发时，德国对莫斯科的态度摇摆不定 ，并对基辅缺乏军事支持，深深激怒了乌克兰总统泽连斯基的政府。

不过，随后，情况有所改善。德国总理朔尔茨说，他希望德国在帮助乌克兰加强火炮和防空系统方面承担"特殊的责任"。

现在，德乌关系正进入一个新时代，乌克兰驻德新大使即将抵达柏林，就说明了这一点。乌克兰前任驻柏林大使梅尔尼克(Andrij Melnyk)几个月来一直猛烈抨击德国对俄罗斯的软弱态度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅