美国加州大火未息 热带风暴将至 洪水泥石流威胁

美国火灾风暴

在洛杉矶郊区与一场大规模野火搏斗的消防员9月9日周五准备应对来自墨西哥的热带风暴带来的洪水和泥石流。

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这场风暴周四在墨西哥登陆时从飓风降级，然后向北移动。当局警告说，它可能会产生强风，可能会助长所谓的费尔维大火（Fairview Fire）。

据当局说，超过1万公顷的土地已被大火吞噬，大火于周一在极端热浪中爆发，并由于从附近山区刮来的"极端强风"而继续蔓延。

法新社引述加州野地消防局的部门主管可雷特（John Crater）的评论说：“在我的职业生涯中，从来没有在河滨县（Riverside）看到过这样的火灾"。"这是一场非常难对付的火灾”。

“已有两人死亡，他们在试图逃离大火时被火焰困住”。

疏散区再次被扩大，达到2万多人。当局一直在挨家挨户要求那些不情愿离开的居民撤离该地区，寻求安全。

在北加州，蚊子林火继续在萨克拉门托周围地区肆虐，已经摧毁了超过12,000公顷的土地。

消防员说，他们没有控制住任何一个火头，他们说这些火头已经摧毁了几座建筑物。

加州消防机构Cal Fire在一份声明中说：“大火在极其困难的地形上燃烧，其中包括陡峭的峡谷，要在那里扑灭火焰可能很困难”。

与此同时，被降级为热带风暴的飓风"凯"（Kay）的威胁正在逼近。这一现象应该会给加利福尼亚和亚利桑那州带来大雨，以及太平洋沿岸的强烈海浪。

据美国气象局称，可能会有超过18厘米的降雨，在焦土无法吸收径流的地区增加洪水和泥石流的风险。

周五下午，风暴已经吹过南加州，阵风达到每小时100英里以上。

它应该结束美国西部地区一周来遭受的令人窒息的热浪，那里的气温有时接近45℃，但加利福尼亚北部和中部的温度仍将很高。

美国国家气象局警告说，云层正在将热空气困在地表，"估计有2900万美国人目前处于过度高温警报之下。

因此，干燥的空气和风可能会增加火灾的风险。

法新社说，美国西部遭受了二十多年不见的破坏性干旱，由于继续使用化石燃料，气候变化加剧了干旱。

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