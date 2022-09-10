美国最高法院裁决一所犹太教大学可以拒绝“同志”学生团体注册

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美国最高法院周五做出裁决，允许一所犹太教大学拒绝一群同性恋、双性恋、变性者和酷儿（LGBTQ）青年在校注册学生社团。

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美国最高法院9月9日的裁决终止了纽约州一名法官的判决，该法官曾要求耶什瓦犹太教大学（Yeshiva University）必须让名为“骄傲联盟”（Pride Alliance）的“同志团体”在校内正式注册。这将赋予他们进出某些设施，或使用特定服务的权限。

该大学校方在纽约州法官下令后，立即向美国最高法院紧急提出申诉。保守派法官占比三分之二的美国最高法院周五晚裁决这所犹太大学校方领导人胜诉，可以暂不执行纽约法官的决定，等待对该案的进一步审查。

按照紧急决定的惯例，美国最高法院没有说明做出这个决定的理由，也没有说明哪些法官支持这个决定。

据法新社说，这所犹太教大学在上诉中辩称，耶什瓦大学"作为一所宗教色彩浓厚的犹太教大学，不能遵守纽约州法官这一命令，因为该法令与校方培养学生遵守摩西五经律书妥拉（Torah）价值观的宗教信仰相悖。

“骄傲联盟”的发起人曾反驳说，耶什瓦大学提供许多非宗教课程，并欢迎非犹太学生。该协会认为，"它不能因为一些学生的性取向而拒绝他们获得非宗教的资源"。

耶什瓦大学成立于19世纪末，"旨在促进塔木德（Talmud）的研究"，目前拥有约5000名学生，提供生物学、心理学和会计等不同学科的学位。

2018年，LGBTQ（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、变性者和酷兒）学生成立了你骄傲联盟（YU Pride Alliance）团体，并寻求成为校方批准的协会，以便他们可以，除其他外，组织讲座或会议。

法新社说，他们与校方的对抗是美国有关“尊重宗教自由”和“非歧视原则”之间平衡的更广泛辩论的一部分。

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