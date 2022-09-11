乌克兰“声东击西”闪电战：收复三千平方公里

乌克兰/俄罗斯

乌克兰哈尔科夫州巴拉克利亚的一条公路上被摧毁的装甲车2022年9月10日。

乌克兰周日（9月11日）宣布，乌军在东部的反攻中已收复领土三千多公里。莫斯科说，它正从一些地区撤军，以便"加强"更南边亲俄分离主义地区顿涅茨克的兵力。

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法新社9月11日发自乌克兰哈尔科夫的报道说，本月早些时候，乌克兰军队首先宣布在南部进行反攻，然后在过去一周里，出其不意地闪电式突破了俄罗斯在东北部哈尔科夫地区的防线。

乌克兰军队总司令瓦列里-扎鲁茨尼（Valeri Zaluzhny））将军今天在乌战爆发第200天的声明中说，"自9月初以来，总共有超过3000平方公里的土地回到了乌克兰的控制之下。

他说，"在哈尔科夫周围，我们不仅开始向南部和东部推进，而且还向北部推进。他补充说："我们离边境还有50公里。

与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德（Belgorod）州的州长格拉德科夫（Viatcheslav Gladkov）今天说，成千上万的人从哈尔科夫地区逃往俄罗斯。

该州长在他的电报群（Telegram）频道发布视频讲话说：“这不是最容易的夜晚，这不是最容易的早晨”，“在过去24小时内，有数千人越过边界”。

法新社记者看到乌克兰士兵在飘着乌克兰国旗的巴拉克利亚（Balakliïa）巡逻，这是哈尔科夫州的一个城市。

此前，乌克兰总参谋部宣布，他们"正在解放哈尔科夫地区的库比安斯克和伊久姆地区的部分领土"。

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