伊丽莎白二世移灵爱丁堡 国葬9.19伦敦举行

英国/伊丽莎白二世

伊丽莎白二世女王9月11日周日开始了她的最后旅程，她的灵柩离开苏格兰巴尔莫勒尔的皇家庄园，在爱丁堡过夜，沿途成千上万情绪激动的人为她送行。女王的灵柩将于下周二返回伦敦，并于9月19日在西敏寺举行国葬。

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女王的橡木棺材在上午10点（格林尼治标准时间9点）过后不久穿过巴尔莫勒尔的大门，上面覆盖着苏格兰皇家标志和巴尔莫勒尔庄园花园里的白石楠、大丽花和甜豌豆组成的花环。

成千上万的人在沿途排队为女王送行，有人穿着丧服，有人在车队经过时流泪或低头致意，有人向车队投掷鲜花，向这位在位70年零7个月的女王致以最后的敬意。法新社说，英国女王是人们熟悉的、令人安心的、但总是神秘的存在，她沉着冷静地穿过了时代和各种危机。

由七辆车组成的送灵车队通过时，很多人送给女王热烈的掌声。女王的女儿安妮公主与其丈夫蒂姆-劳伦斯一起坐在豪华轿车中跟随着皇家灵车。

车队在经过近300公里的旅程后，定于下午4点左右（格林尼治标准时间15:00）抵达苏格兰首都爱丁堡。女王的灵柩将在苏格兰王室的住所荷里路德宫的王座厅过夜，然后周一，将移灵到圣-吉尔斯大教堂。国王查理三世将出席在那里举行的宗教仪式。

女王伊丽莎白二世的葬礼将于9月19日在伦敦西敏寺大教堂举行，该教堂是近千年来英国皇家举行婚礼、加冕仪式和葬礼的地方。

正是在这里，当时21岁的伊丽莎白公主于1947年11月嫁给了菲利普-蒙巴顿。然后在1953年6月2日，已成为女王16个月后的伊丽莎白二世，在这里加冕，时年27岁。她父亲乔治六世于1952年2月6日去世。

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