哈尔科夫以南 俄军补给线危殆

乌克兰/俄罗斯

乌克兰士兵进入俄军补给线上的库比安斯克（Koupiansk）2022年9月10日哈尔科夫州

俄罗斯军队在乌克兰东北哈尔科夫以南正在败退，乌克兰军队掐住俄军的后勤补给线。

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法新社发自哈尔科夫的报道说，乌克兰军队在哈尔科夫以南的进一步推进可能严重阻碍莫斯科向乌东俄军提供再补给和有效的后勤支持。

前一天，基辅宣布乌克兰军队已进入哈尔科夫州的库比安斯克（Koupiansk），此地处在俄罗斯军队的补给线上。

据总部设在华盛顿的战争研究所（ISW）称，乌克兰部队在一些地方已推进到"70公里"深度，其"在五天内夺回的领土比俄罗斯人自4月以来所有行动征服的还要多"。

乌克兰总统泽连斯基在视频讲话中表示，他对哈尔科夫地区的契卡洛夫斯克（Chkalovske）上空再次飘扬"美丽的乌克兰国旗"感到欣喜”。

他保证道：“每个地方都会一样（飘国旗）”。"我们将把占领者赶出乌克兰的每个城镇和村庄"。

法新社记者9月10日周六在基辅军队重新夺回的地区看到：乌克兰士兵在飘着乌克兰国旗的巴拉克利亚（Balakliïa）巡逻，这是哈尔科夫州的一个城市。路上有烧焦的俄罗斯卡车和装甲车，其中一些还标有字母Z，这个字母是俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰的标志。

乌克兰军队总司令瓦列里-扎鲁茨尼（Valeri Zaluzhny））将军今天在乌战爆发第200天的声明中说，"自9月初以来，总共有超过3000平方公里的土地回到了乌克兰的控制之下。

他说，"在哈尔科夫周围，我们不仅开始向南部和东部推进，而且还向北部推进。他补充说："我们离边境还有50公里。

乌克兰地面部队指挥官亚历山大·苏尔斯基（Oleksander Syrski）在巴拉克利亚（Balakliïa）说，"今天我们解放了巴拉克利亚市，这是我们攻势中的第一个重镇，我相信这不是最后一个（......）。"前面还有伊久姆和其他许多地方。

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