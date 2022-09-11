9.11恐袭21周年祭：拜登分享伊丽莎白二世当年信息

美国/9.11

美国总统乔-拜登出席在五角大楼举行的向2001年9月11日袭击事件受害者献花仪式。2022年9月11日华盛顿

美国今天纪念9.11恐袭事件21周年，悼念近三千遇难者。美国总统拜登夫妇与副总统哈里斯分头去三个地方参加活动。

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美国总统乔-拜登在五角大楼参加纪念活动；副总统哈里斯出席在纽约双子座的纪念仪式；拜登夫人吉尔在宾夕法尼亚尚克斯维尔镇出席纪念仪式。

在纽约，聚集在曼哈顿纪念馆附近的人群，在伊斯兰恐怖分子驾驶两架劫持的飞机撞向世贸双子座的确切时刻， 默哀数分钟，纪念在两座世贸大楼倒塌中遇难的人们。副总统卡马拉-哈里斯聆听了一长串受害者的名字。

同时，在五角大楼，美国总统乔-拜登面带庄严表情，手放在心上，在小雨中，参加了在大楼附近举行的献花仪式。当年一架被劫持的飞机在那里坠毁、造成184人死亡。

伊丽莎白二世的信息

乔-拜登说，"我知道，对于那些失去亲人的人来说，21年既是一个永恒，又是如此短暂的时间"。

他还分享了周四离世的英国女王伊丽莎白二世在2001年9月11日向美国人民发出的信息。

女王写道："悲伤是为爱付出的代价"。

拜登说，"美国的历史进程在那一天改变了"。但没有改变的是"这个国家的特征"，是美国能够做出的 "牺牲、爱和慷慨"。

美国第一夫人吉尔-拜登则在同时参加了在宾夕法尼亚州尚克斯维尔举行的纪念仪式。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在推特上说："当我们纪念911事件和失去的无辜生命时，我们也记得在那些黑暗的时刻将我们联系在一起的团结精神。

法新社说，除了数千人死亡和受伤的可怕代价外，在接下来的几年里，还有数千人死于双子塔倒塌产生的有毒烟雾造成的疾病。

2001年9月11日在美国发生的系列自杀式恐怖袭击，造成近3000平民死亡6000人受伤。绝大多数伤亡者为平民，其中包含来自87个国家的公民。

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