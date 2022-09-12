乌军宣布24H收复20多地 俄导弹袭乌克兰水电设施

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队今天9月12日上午宣布，作为其对俄军反攻的一部分，它在最近的24小时内，夺回了"20多个地方"。

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乌克兰军队今天周一上午的报告说，"在东部哈尔科夫和顿涅茨克地区，从俄罗斯侵略者手中解放领土的工作继续进行"。乌军这个报告补充说，“在整个前线，"乌克兰部队在24小时内成功将敌人赶出了20多个地方"。“俄罗斯军队正在匆忙放弃他们的阵地并逃离”。

乌克兰军方昨天周日表示，自9月初以来，乌克兰军队已夺回大约3000平方公里的领土，主要是在哈尔科夫地区。

作为回应，俄罗斯用导弹袭击乌克兰的水电系统。昨天周日晚间，乌克兰东部、北部、南部和中部的几个地区遭遇大面积停电，乌克兰当局指控俄罗斯从黑海向乌克兰民用设施发射导弹，导致乌克大部地区一度陷入黑暗。据乌克兰总统府称，哈尔科夫附近的全国第二大发电厂，“第五热电厂”受到影响。

不过，乌克兰总统府副主任基里洛-季莫申科今天周一上午在电报群（Telegram）上说 ，一些受影响的地区迅速恢复了供电，并说，哈尔科夫地区"80%"的水电供应已经恢复。

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