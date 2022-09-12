伦敦帝国学院将关闭中国航空航天和国防公司赞助的两个研究中心

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伦敦帝国学院将关闭两个与中国航天航空及国防公司联合研究的中心。批评者一再警告说，这些研究可能推进中国的军事野心。

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据《卫报》9月11日的独家消息说，伦敦帝国学院将关闭由中国航空航天和国防公司赞助的两个主要研究中心。

该消息说，这两个中心之一是中航工业结构设计与制造中心。该中心是与中国领先的民用和军用航空供应商的长期合作伙伴。后者已提供了超过600万英镑用于研究尖端的航空航天材料。

第二个要关闭的中心与中国航发北京航空材料研究院（Biam）联合运营。后者为研究高性能电池、喷气发动机部件和抗冲击飞机挡风玻璃项目提供了450万英镑。

这些合作中心的既定目标是推进民用航空航天技术，但批评者一再警告说，这些研究也可能推进中国的军事野心。

伦敦帝国理工学院现已确认，在其向政府出口管制联合机构（ECJU）提出的两项许可申请被拒绝后，这两个中心将在今年年底前关闭。英国政府出口管制联合机构负责监督与国际合作伙伴共享敏感研究。

《卫报》还说，在关闭这两个之前，英国军情五处和美国联邦调查局的负责人在今年7月曾就中国对英国大学构成的间谍威胁发出警告，并强调政府在这个问题上的强硬态度。

亨利-杰克逊协会智囊团的传播主任山姆-阿姆斯特朗说，"你可以高度肯定地说，做出这一决定是因为政府认为，继续发放许可证将使中国的军事得到发展，而这被视为威胁安全"。"政府已向所有的大学明确表示，大气候有了整体转变，这样一来，这些合作就不再可能了”。

左派的《卫报》说，当这些合作中心在2012年启动时，英国保守党政府对这种伙伴关系充满热情，一些大学，特别是帝国理工学院和曼彻斯特大学，接受了中国国有公司的大量资金，这些公司为中国军队提供战斗机、监控软件和导弹。

该报回顾说，2015年，在中国国家主席习近平对英国进行国事访问中，当时的财政大臣乔治-奥斯本（George Osborne）曾陪同习近平参观了曼彻斯特的石墨烯研究所。

但是之后，随着香港和新疆的人权问题引发关注，中国和西方之间的关系恶化，人们看到政府开始在幕后打击涉及军民"两用"技术的学术合作。

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