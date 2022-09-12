巴布亚新几内亚7.6级地震 死亡人数升至7人

巴布亚新几内亚地震

巴布亚新几内亚周日9月11日发生7.6级大地震造成的死亡人数今天周一上升到7人，随着救援人员到达山体滑坡的偏远社区，预计死亡人数还会进一步上升。

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据该国警察局长大卫-曼宁说，在中北部发现了7.6级地震的受害者，那里的房屋和基础设施受到了严重破坏。

他说，瓦乌镇有三人被埋死亡，在莫罗贝和马当省另有四人死亡。

据美国地质调查局称，这次地震发生在61公里深处，距离开南图镇大约67公里，并引发了一系列致命的山体滑坡。

巴布亚新几内亚红十字会秘书长瓦拉奇-夸格利亚塔（Valachie Quagliata）说，该地区的地形崎岖，受影响最严重的地区无法乘车前往。

小型航空公司和传教士组织参与了转移丛林里的伤员的空运工作。

据联合国灾害管理小组称，特派团空中侦察显示，"南基纳地区有明显的山体滑坡，一些滑坡仍在活动"。

根据联合国的评估，这次地震毁坏了拉穆水电站，"导致三个省的供电系统全面瘫痪"。

该国总理詹姆斯-马拉佩在"大规模"地震发生后呼吁谨慎行事，但他表示，这次地震造成的影响预计将小于2018年2月的7.5级地震，后者造成至少125人死亡。

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