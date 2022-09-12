瑞典议会选举比分接近 反移民的极右翼成为第二大党

瑞典议会选举

瑞典议会选举的最终结果将于星期三公布。临时统计结果显示，左右两大阵营的比分非常接近。而反移民的极右翼成为最大赢家，跃升为该国第二大党。

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瑞典周日9月11日举行的议会选举最终结果结果尚未处理，目前正在计算邮政投票和海外瑞典人的投票。

根据临时数据，包括极右翼的右翼联盟（瑞典民主党、自由党、基督教民主党和温和党）可能险胜，或将拥有175至176个席位，略多于左翼联盟团（社会民主党、左翼党、绿党和中央党）的173至174个席位。

被视为极右翼的瑞典民主党（SD）在本次选举中，以20.7%的选票成为该国第二大政治力量，仅次于社会民主党（30%）。

根据近95%的投票站的部分结果，由保守的温和党领导人乌尔夫-克里斯特松领导的联盟将赢得175个席位的绝对多数，而即将离任的社会民主党总理马格达莱纳-安德森的左翼联盟则赢得174个席位。

如果这些分数得到确认，左派将在执政八年后离任。

法新社说，本次选举的大赢家是由吉姆-奥克松领导的民族主义、反移民的瑞典民主党（SD）。

它以20.6%的临时得分创造了新记录，不仅成为瑞典最大的右派政党，而且成为该国第二大党。

近年来，瑞典左翼政府近些年来接收移民30万，郊区的高移民比例和致命的帮派暴力导致反移民的极右翼政党势力蹿升。

2010年，左翼的社民党首次进入议会，获得了5.7%的选票，此后一直在增长，现在在一些城市，特别是在该国南部，超过了40%。

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