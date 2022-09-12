路透:美国将禁止向中国出口小于14纳米半导体设备

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制造关键电子芯片是中国提高技术自给战略的核心。（资料图片）

拜登政府计划从下个月开始收紧限制对中国用于人工智能和芯片制造的半导体的出口，禁止向中国出口用于生产小于14纳米芯片的半导体设备。

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路透社今天9月12日引述几位不愿透露姓名的知情人说，美国商务部打算根据今年早些时候给三家美国公司--科磊（KLA Corp）、克林研发（Lam Research）和应用材料（Applied Materials）的信函中的限制规定发布新规定。

该消息说，在这些公司公开承认收到的信件中，他们被禁止向生产14纳米以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造设备，除非获得商务部的许可。

路透社说，美国商务部若将这些信件变成规则，将扩大其影响范围，并可能使生产类似技术的其他美国公司也受到限制。这些规定有可能适用于那些试图挑战Nvidia（英伟达）和AMD（超威）在人工智能芯片领域的主导地位的公司。

英特尔公司（INTC.O）和Cerebras Systems等初创公司都瞄准了同样的先进计算市场。英特尔表示正在密切关注这一情况，而Cerebras拒绝发表评论。

一位消息人士称，这些规定还可能要求将含有目标芯片的产品运往中国时需申请许可。比如戴尔科技(DELL.N)、惠普企业(HPE.N)和超微计算机(SMCI.O)生产的数据中心服务器都含有英伟达（Nvidia）的A100芯片。

该报道说，美国商务部一位发言人上周五拒绝对具体法规发表评论，但重申正在 "采取全面的方法来实施额外行动......以保护美国的国家安全和外交政策利益"，包括阻止中国获得适用于军事现代化的美国技术。

拟议的行动是乔-拜登政府试图通过针对美国保持主导地位的技术来对抗中国的进步。

国际研究中心的技术专家吉姆-刘易斯说：该战略与是为了扼制中国。他们已经发现芯片是一个扼制点"。

在上周更新有关中国的措施时，美国商会（商业游说团体）警告其成员，美国政府即将限制对人工智能芯片和芯片制造工具的出口。

美国商会说："我们现在听说，成员们应该预料，在中期选举前，将出台一系列规则，或许是一项总体规则，以编纂（商务部）最近发布的给芯片设备和芯片设计公司的'知情'信中的指导意见。

美国商会还表示，该机构计划将更多的中国超级计算机实体加入贸易黑名单。

路透社说，消息人士中的两位说，美国官员已经与盟友联系，游说他们制定类似的政策，这样外国公司就不能向中国出售美国公司被禁止出口的技术。

前特朗普政府贸易官员Clete Willems说："与盟友的协调是最大限度地提高效力和减少意外后果的关键。"这应该有利于其他国家可以复制的更广泛的法规，而不是一次性的'被告知'信件"。

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