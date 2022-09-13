乌克兰宣布夺回领土6000平方公里 俄军轰炸失地进行报复

乌克兰/俄罗斯

乌克兰士兵在被解放的乌克兰哈尔科夫地区公路上帮助伤兵2022年9月13日

乌克兰军队继续进行反攻，宣布在南北共首府领土6000公里。俄军则通过轰炸被乌克兰夺回的地区进行报复。美国国务卿对乌克兰局势保持谨慎。

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乌克兰总统泽连斯基昨天9月12日说，"自9月初以来，我们的士兵已在东部和南部解放了6000平方公里的乌克兰领土，而且我们正在继续推进。

乌军宣称，在东部的哈尔科夫和顿涅茨克地区，“从俄罗斯侵略者手中解放地方的工作继续进行”。而在南部的赫尔松地区，“两周内已夺回500平方公里的土地”。

昨晚，乌克兰总统府办公厅主任安德烈-伊尔马克（Andriï Iermak）发布了一段视频，其中的画外音解释说："第14独立机械化旅已到达哈尔科夫地区与俄罗斯的边界"。画外音还说，“这里是特诺瓦村（Ternova），距离俄罗斯边境五公里”。

正在墨西哥城访问的美国外交部长安东尼-布林肯周一对乌克兰的战局持谨慎态度。他说："现在说这将导致什么还为时尚早。

他补充说，现在我们处于（反攻的）早期阶段，所以我认为，不好预测此事的确切发展方向。

俄罗斯正在通过炮击乌克兰收复地区进行报复，莫斯科周一说，它炮击了离哈尔科夫不远的库皮扬斯克和伊久姆地区。

乌克兰总参谋部说，俄军在一天中对"乌克兰的军事和民用设施"进行了约40次打击，被炮击的城市包括哈尔科夫、扎波罗热、斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克。并报告了“这些城市基础设施"的损害情况。

俄乌互指对方向平民施暴

另据法新社9月13日发自莫斯科的电稿说，俄罗斯军方周二表示，它正在所有战线对乌克兰军队进行"大规模打击"，克里姆林宫还指责基辅在最近几天夺回的地区对平民实施“酷刑和虐待”。

俄罗斯国防部在其每日报告中说："俄罗斯空军、弹道和炮兵部队正在对所有作战地区的乌克兰武装部队进行大规模打击。特别是对乌东的斯洛维扬斯克、康斯坦丁尼夫卡和巴赫穆特附近、南部的米科莱夫和扎波罗热地区以及东北部的哈尔科夫进行了炮击。之前，乌克兰在那里进行了闪电式反攻，迫使俄罗斯军队从几乎整个地区撤出。

克里姆林宫发言人佩斯科夫还指责乌克兰军队在最近几天从俄军手中接管的地区对居民实施了"酷刑"和“虐待”行为。

而乌克兰方面也同时指控俄军对乌克兰人犯下酷刑：在哈尔科夫地区，乌克兰检察官办公室周一宣布，在最近从俄罗斯人手中夺回的扎利兹尼奇内（Zaliznytchné）村，发现了四具带有"酷刑痕迹"的平民尸体。乌克兰检方说，"根据调查的初步版本，受害者是在被占领期间遭俄罗斯军队杀害的"。

法新社今天9月13日发自乌克兰克拉玛托尔斯克（Kramatorsk ）的电稿说，周日上午，乌克兰军队夺回该国东北重镇伊久姆，当第一批乌克兰士兵进入时，61岁的娜迪亚-内索莱纳（Nadia Nessolena）正在街上。法新社引述她的话说，"我们眼含泪水欢迎他们。"我们已经等了他们几个月（......），我们非常高兴"。这位伊久姆居民提到被俄罗斯占领期间"非常艰难"。

伊久姆在战前有5万人口，后来变成俄罗斯军队的关键后勤和供应点。军事专家认为，该镇的丢失可能会严重削弱莫斯科在乌克兰东部的军事野心。

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