推特被指雇用中国间谍 员工担心中国收集用户数据

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美国参议员查克-格拉斯利(Chuck Grassley)周二（9月13日）在参议院听证会上说，一位转为举报人的推特公司前高管披露，FBI告知推特至少有一名中国特工被这家社交媒体公司雇用。

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路透社9月13日的报道说，著名黑客札特科（Peiter "Mudge" Zatko）在去年被解雇之前，一直担任推特的安全主管，他在美国参议院听证会上说，一些推特员工担心中国政府能够收集该公司的用户数据。

他提到了路透社周二的一篇报道，该报道详细介绍了推特一些团队之间的内部冲突，这些团队希望从中国广告商那里获得最大的广告收入机会，而其他团队则在地缘政治紧张局势加剧的情况下，对在中国境内开展业务感到担心。

这名推特前高管说："这是一个很大的内部难题，"他补充说，推特公司不愿意放弃中国这个广告收入增长最快的海外市场。

据CNN的报道，查克-格拉斯利(Chuck Grassley) 参议员称，联邦调查局已告诉过推特，它可能至少有一名中国特工在其工资单上。该参议员还简述了这名推特前高管指控其前雇主的一些未披露过的细节。

扎特科今年7月提交给当局的举报信表明，美国政府向推特提供了具体信息，即至少有一名员工，也许更多，可能为一个外国情报机构工作。对此CNN和《华盛顿邮报》8月首次做了报道。但那个版本并没有确定该疑似特工可能隶属于哪个国家。

参议员格拉斯利周二（9月13日）在参议院召开的推特举报人扎特科听证会的开场白中说：“由于[扎特科]的披露，我们了解到“推特用户的个人数据有可能暴露给外国情报机构”。比如，他的披露表明，印度能够将至少两笔可疑外国资产放在推特内。他还披露，“美国联邦调查局告诉过推特公司，其雇员中至少有一名中国特工”。

推特没有公开回应扎特科（Zatko）关于外国情报泄露的指控，尽管它更广泛地指责这名举报者散布关于推特公司的"错误说法"。

推特公司也没有立即回应对格拉斯利参议员言论的评论请求。

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