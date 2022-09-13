香港人排长队向英女王致敬 开始怀旧了

香港/英国女王

香港人排长队，蜿蜒数百米，等候进入英国领事馆留言献花，向伊丽莎白二世致敬。一些港人表达了对英治历史的怀旧情绪。一位手持百合花排队的退休者说：“我不会评论现在”。“我不敢"。

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法新社今天9.13日的发自香港的报道说， 在闷热的天气中，香港人周一排队向伊丽莎白女王致敬，一些港人在中国试图扼杀香港的一切异议之时，对这个城市的英国殖民历史表示怀念。

周一是香港的公共假日，数百米长的队伍蜿蜒穿过商业区，来到英国领事馆，那里有一本供居民签名的哀悼册。等待的时间长达4个小时，但在32摄氏度的高温下，人群还是不断涌来。

该报道说，香港是长达150多年的英殖民地，直到1997年才回归中国。但是，从街道名称到无处不在的英语，甚至当地的法律制度，过去的历史仍刻在其景观中。

30岁的艾米莉-吴站拿着她为伊丽莎白二世画的肖像排队。她说，她的祖母收集了女王的邮票，并"给我讲了许多关于皇室的故事"。

吴女士说，多年来她多次写信给女王，并收到白金汉宫的回复。她告诉法新社，"因此，我感到自己与王室的联系非常紧密，我希望在未来保持这种联系"。

她的朋友，只说自己姓何的女子说，她们两人都是在玛格丽特公主医院出生的，该医院是以已故女王的妹妹命名。她说，"我不认为我今天在这里意味着我怀念殖民主义"。"这更多是为了我个人的记忆。"

这篇报道说，当年英国从未给过香港人普选的权利，目前监狱中的许多资深民主活动家都曾参与过反对殖民统治的运动。

但是近年来，面对北京对待这座城市的态度，香港人越来越愤怒，这种愤怒随着2019年的抗议活动而爆发，导致一些香港人有了怀旧感。

一位19岁自称叫戈登的工程系学生对法新社说：“殖民主义给许多人带来了很多痛苦，不仅是在香港，特别也是在非洲"，但它也给香港带来了新的文化和新的政体，将香港塑造成今天的样子”。对他来说，纪念前殖民地的君主并不是不忠诚。他说："怀念过去是正常的，不是犯罪"。

一位自称姓苏的公司董事表示，伊丽莎白二世的去世使她产生了怀旧情绪，她感到自己与北京的中共领导人"关系不大"。

一位80岁，自称是潘先生的退休者，手持一束红色百合花，直言不讳地说：“过去，我们有人权，法律面前人人平等，并在许多方面受到保护”。"但现在，我不会评论现在”。他哼了一声说：“我不敢"。

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