佩乔林坠海溺亡，又一桩俄罗斯企业高层离奇死亡案件

系列企业高管丧命

美国有线电视新闻网（CNN）和中央社报导，又出现一桩俄罗斯企业高层离奇死亡案件。俄罗斯远东暨北极发展公司执行董事佩乔林（Ivan Pechorin）最近在海参崴坠海溺亡。

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俄罗斯远东暨北极发展公司发表声明指出：「在2022年9月12日，我们的同事、俄罗斯远东暨北极发展公司航空产业执行董事佩乔林据悉已不幸去世。」

根据官媒俄罗斯新闻社（RIA）报道，海参崴（Vladivostok）当局指出，佩乔林的尸体在当地贝雷戈沃村（Beregovoe）被发现。他是在9月10日于海参崴伊格纳蒂角（Cape Ignatyev）附近溺亡。

自今年1月底以来，俄国发生了一连串重要商界人士离奇死亡案件，佩乔林是目前已知的第9人，他们不是据信死于自杀，就是死于难以解释的意外，其中6人与俄国两家最大的能源企业有关。

在上述6人之中，有4人与俄罗斯天然气工业公司（ Gazprom）或其子公司有关，其余2人与俄国第二大产油商路克石油公司（OAO Lukoil）有关。

在今年稍早时，路克石油公司曾罕见地公开表态，反对俄罗斯对乌克兰发动战争，呼吁同情受害者并结束这场冲突。

路克石油董事长马加诺夫（Ravil Maganov）在9月初离奇过世。俄国官媒塔斯社（TASS）报导，马加诺夫是在莫斯科一家医院从窗户坠楼丧生。

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