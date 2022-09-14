俄特使据报曾在开战时与乌方达成不加入北约协议 遭普京拒绝

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路透社9月14日援引三名接近俄罗斯领导层的消息人士的话报导，俄总统普京的乌克兰问题首席特使在今年2月战争开始时曾向其表示，他已经与基辅方面达成了一项临时协议，将满足俄方关于乌克兰不加入北约的要求，但普京拒绝了这一协议，并继续推进攻击乌克兰的计划。

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据这些消息来源称，俄罗斯总统办公厅副主任、出生于乌克兰的科扎克（Dmitry Kozak）告诉普京，依照他所谈定的协议，俄罗斯不需要大规模占领乌克兰。路透社首先披露科扎克建议普京接受协议的消息。现年63岁的科扎克，自1990年代于圣彼得堡市长办公室工作开始，就是普京的亲信。

在俄罗斯全面入侵乌克兰前，普京一再坚称，北约组织（NATO）与其军事设施向东欧不断扩张，步步进逼俄罗斯边界，北约更把触角伸向其邻国乌克兰。普京强调，这已对俄罗斯生存构成威胁、因此他必须有所行动。

这些消息人士指出，普京原先支持与乌克兰谈判，但科扎克回报谈妥协议后，他又明确表明：科扎克未能让乌克兰作出足够让步，而他已经扩大了目标，包括吞并乌克兰的大片领土。结果是，该协议最后因此被放弃。

在就此接受路透社记者质询时，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：“这与现实完全没有关系。从来没有发生过这样的事情。这绝对是不正确的信息。”科扎克则尚未透过克林姆林宫对此事置评。

基辅方面， 乌克兰总统顾问、和平谈判代表波多利亚克(Mykhailo Podolyak)说，俄罗斯利用谈判作为烟幕，为其入侵做准备，但他没有回答关于会谈内容的问题，也没有证实曾与俄方达成临时协议。波多利亚克说：“现如今，我们清楚地了解到，俄罗斯方面从未对和平解决感兴趣。”

据其中2名消息人士透露，在2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，双方随即大力推动达成协议。数日之内，科扎克认为在俄方的几项主要条件上已取得乌克兰同意，于是请普京签署该协议。其中1名与俄罗斯领导层关系密切的消息人士说，“2月24日后，科扎克获得授权进行谈判，他把谈定的协议带回俄罗斯却被打回票，全数内容遭到推翻。普京完全改变了计划，继续攻势。”

第三个消息来源，从了解科扎克和普京讨论情况的人那里得知这些事件却对时间的看法不同，他说科扎克在入侵前就向普京提出了这笔交易，并被拒绝。这些消息来源都要求匿名，以分享敏感的内部信息。即使普京当时默许了科扎克的计划，战争是否会结束仍不确定。路透社无法独立核实乌克兰总统泽连斯基或其政府的高级官员是否致力于这项交易。

值得一提的是，入侵前三天，普京在克里姆林宫召集他的军事和安全主管以及主要顾问，举行俄联邦安全委员会会议，科扎克当时也是出席者之一。路透社采访的另一位参与入侵后谈判的人士说，3月初，当乌克兰官员了解到普京致力于推进大规模入侵时，讨论便破裂了。

如今战争爆发逾六个月后，科扎克仍然担任俄总统办公厅副主任一职。但据六位接受路透社采访的消息人士称，他已不再处理乌克兰问题。

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