乌方在俄军撤离后的伊久姆发现了一座乱葬岗，包含约440具尸体

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乌克兰哈尔科夫州国家警察调查部门负责人波尔维诺夫(Serhii Bolvinov)在最新接受英国天空新闻台采访时介绍指，在乌克兰伊久姆市从俄军控制下解放出来后，发现了一个包含约440具尸体的乱葬岗。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月15日晚表示，“必要的程序性行动已经在那里开始，明天应该会有更多的信息——明确和核实的信息”。

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据波尔维诺夫介绍，作为当地警方与检察官和其他调查人员一起收集俄罗斯涉嫌战争罪行证据的主要努力的一部分，所有发现的尸体都将被挖出并带走进行法医检查。

波尔维诺夫说，这些尸体被分别埋葬在临时场地上。波尔维诺夫指出，自从他们开始调查从俄军控制下解放的哈尔科夫地区的土地上发生了什么罪行以来，警官们还获知了其他一些埋葬地点，这些地方曾在俄方控制下度过数月，现在又回到了乌克兰手中。

谈到乌方在伊久姆发现的乱葬岗时，波尔维诺夫表示：“我可以说，在一个被解放的城市中，有一个最大的墓葬，里面有超过440个坟墓。大约440具尸体被埋在一个地方。”

当被问及他是否能说出受害者是如何死亡的，波尔维诺夫回答说：“我们知道，有些人是被杀死的（枪杀），有些人是因为炮火，所谓的地雷爆炸创伤而死。有些人是因为空袭而死的。此外，我们还得到消息，很多尸体还没有被确认。因此，死亡原因将在调查期间确定。”

波尔维诺夫在采访中还描述了该遗址的发现对他产生的影响。波尔维诺夫说：“对我来说，这是特别令人震惊和恐怖的，这是一种反人类的罪行。在2022年的文明世界里不应该是这样的。”

波尔维诺夫说：“这是一个如此可怕的故事，从任何角度看都令人不快。我相信，邪恶的人一定会受到惩罚。”

泽连斯基在周四晚的例行视频讲话中说道：“在哈尔科夫地区的伊久姆发现了一个乱葬岗。必要的程序性行动已经在那里开始，明天应该会有更多的信息——明确的、经过核实的信息”。他提到，乌克兰记者和国际记者将在周五前往伊久姆。

泽连斯基说：“我们想让世界了解真正发生的事情，以及俄罗斯的占领导致了什么。”他补充说：“布查、马里乌波尔以及现在，不幸的是，伊久姆......。俄罗斯到处留下死亡。而且必须对其负责。世界必须追究俄罗斯对这场战争的真正责任。我们将为此做出一切努力。”

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