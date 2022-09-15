习近平与普京在上合组织峰会的会场外会面

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中国国家主席习近平十五日在乌兹别克斯坦的撒马尔罕与俄罗斯总统普京会面。这是俄罗斯今年2月24日入侵乌克兰以来，两人第一次会面。

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“上海合作组织”峰会15日和16日在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，习近平与普京15日在峰会的会场外会面。

普京说，俄罗斯坚持“一个中国”的原则，谴责美国及其附庸国在台湾海峡的挑衅行为。习近平则赞赏俄罗斯坚持一中原则，强调“台湾是中国的一部分”，习近平并说，中方坚决反对台独分裂势力和外部干涉，“任何国家都无权做台湾问题的裁判官”。

普京当面告诉习近平，说俄罗斯“珍视中国在乌克兰危机问题上所持的平衡立场”，说莫斯科坚守“一个中国”原则，并谴责美国在台海的挑衅举动。普京同时暗讽美国“建立单极世界”的企图已经“丑态毕露”，说绝大多数国家无法接受。

普京强调俄罗斯愿意和中方巩固深化双、多边沟通协作，扩大经贸、能源等重点领域合作。中国和俄罗斯的经贸往来创下历史新高，今年前七个月比去年同期增加了25%。

普京预祝中共二十大圆满成功，并指当今世界正在发生许多变化，唯一不变的是俄中友谊和互信，并说俄中全面战略合作伙伴关系稳固如山。

习近平则赞赏俄罗斯坚持“一个中国原则”，强调“台湾是中国的一部分”，习近平还说，中方坚决反对台独分裂势力和外部干涉，“任何国家都无权做台湾问题的裁判官”。

根据中国央视新闻，习近平说，今年以来，中俄保持了卓有成效的战略沟通。两国在各领域合作稳步推进，在国际舞台上密切协调，维护国际关系基本准则。习近平表示，中方愿意和俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。

习近平强调，中方愿意和俄方在“涉及彼此核心利益问题上”相互支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。

台湾联合网指出，这是习近平2013年就任国家主席以来第39次当面与普京会晤。相比较之下，美国总统拜登去年一月就职，到现在还没有跟习近平碰过面，只有视频和通电话。

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