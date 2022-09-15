伊朗已签加入上海合作组织备忘录

伊朗/上合组织

伊朗签署了加入上海合作组织的备忘录。上海合作组织目前在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行峰会。伊朗此前已经获得上海合作组织观察员身份。峰会前，伊朗总统赖西14日在乌兹别克会见东道主乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。

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据路透社今天报道称，伊朗签署加入上海合作组织备忘录。

据俄罗斯国有通讯社塔斯社报道，伊朗周四签署了加入上海合作组织的备忘录。

上海合作组织成立于 2001 年，是一个由俄罗斯、中国、印度、巴基斯坦和一些后苏联国家组成的安全集团。

伊朗以前是观察员身份成员。

据伊朗外长周四表示，伊朗已签署成为上海合作组织(SCO)正式成员国的义务备忘录，德黑兰正寻求克服美国制裁期间的经济孤立。侯赛因·阿米拉卜杜拉希安在他的Instagram页面上写道：“通过签署上合组织正式成员文件，伊朗现在进入了各种经济、商业、交通和能源合作的新阶段。”

去年，迅速扩张的中亚安全机构上合组织批准了伊朗的加入申请，而德黑兰的强硬统治者则呼吁成员国帮助其建立机制，避免西方对其有争议的核问题实施制裁。

伊朗总统易卜拉欣·赖西周四在乌兹别克斯坦撒马尔罕的丝绸之路绿洲出席该组织的峰会。据伊朗媒体报道，预计他将与俄罗斯总统普京会面。

自 2018 年以来，伊朗经济遭受重创，当时美国总统特朗普放弃了德黑兰与包括俄罗斯和中国在内的世界大国的核协议。伊朗与美国总统拜登（Joe Biden）政府之间数月的间接谈判因重振核协议的几个障碍而陷入僵局，根据协议，德黑兰同意限制伊朗核计划以换取解除制裁。

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