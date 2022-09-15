德国宣布对乌追加援助2套Mars-II多管火箭炮和50辆装甲运兵车

德国/乌克兰/俄罗斯

德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）9月15日宣布，德国将对乌追加援助2套Mars-II多管火箭炮和50辆“登高”型装甲运兵车。除此之外，德国还将为这些多管火箭炮送去约200枚火箭弹。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）等乌方官员近日多次呼吁德方在乌军反击战取得成功后提供更多的武器支持。

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兰布雷希特周四在德国联邦国防军的一次会议上说：“我们已经决定再向乌克兰提供2套Mars-II多管火箭炮，除此之外，我们还将向乌克兰运送50辆‘登高’装甲运兵车。”她表示，德方对乌克兰操作人员的Mars-II多管火箭炮培训预计将于9月开始。

兰布雷希特还谈到，希腊将很快向乌克兰提供40辆苏联时期制造的的BMP-1步兵战车，而雅典方面将收到40辆德国制造的“黄鼠狼 IFV”型装甲车。德国多次被乌方批评在武器交付上拖延时间。基辅方面还提出希望德方能提供德制豹式坦克和“黄鼠狼”型装甲车。

柏林方面则仍然坚持与其亲密盟友协调对乌提供的所有武器供应。兰布雷希特此前曾为德国国防部辩护，说她的首要职责是确保德国联邦国防军有足够的装备来保卫国家，从而避免被指责未能向乌克兰提供必要的武器。

兰布雷希特还认为，与需要数周训练的德国最先进的豹2型坦克相比，协调从东欧国家交付的苏联制造的坦克将允许乌方更快的部署。

乌克兰外长库列巴周二通过推特表示：“德国发出了令人失望的信号，而乌克兰现在需要豹式坦克和‘黄鼠狼’型装甲车——以解放人民，使他们免遭种族灭绝。没有一个关于为什么不能提供这些武器的合理论据，只有抽象的恐惧和借口。有什么是柏林害怕而基辅不害怕的？”

值得一提的是，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四在与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）于基辅举行的新闻发布会上呼吁美国、德国、意大利、法国和以色列继续对乌提供防空系统，以应对俄罗斯对乌克兰民用基础设施的打击。乌方官员担心，在战场上遭遇失败后，莫斯科正转向对关键的民用基础设施进行导弹袭击。

关于防空系统，泽连斯基说，除了与美国进行沟通外，“我们正在与法国、意大利、德国和以色列对话，尽管我们还没有收到后者（以色列）的积极反应。在防空方面，没有多少国家能够保证为我们提供天空保护。这个问题要围绕这五个国家来解决。”

在新闻发布会上，泽连斯基还要求其各方伙伴提供更多的武器装备，试图巩固乌军取得的成果，尽快完成这场战争。

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