美情报：过去8年来，俄罗斯向20余国政客及政党提供逾3亿美元秘密献金

俄罗斯/国际/欧洲

据《纽约时报》、《华盛顿邮报》和美国有线电视新闻（CNN）等媒体报导，据美国国务院最近的一份情报审查摘要，自2014年以来，俄罗斯向二十多个国家的政党、官员和政客暗中提供了至少3亿美元的资金，并计划再转移数亿资金，目的是施加政治影响和动摇选举。据悉，美国与受邀参加将于12月举行的“民主峰会”的国家分享了这些发现以及和可以采取的步骤来应对这一威胁。美方也在悄悄地向受到影响的国家介绍情况，一名拜登政府高级官员还警告称，不排除将相关情报内容曝光。

广告 继续浏览后续

该情报审查摘要称：“克里姆林宫及其代理人转移这些资金，以努力塑造有利于莫斯科的外国政治环境”。它补充说，“美国将利用与目标国家的官方联络渠道，分享有关俄罗斯针对其政治环境的活动的仍然保密的信息。”据了解，美国国务院文件于周一以电报形式发给其驻世界各地的大使馆，以总结美国外交官与外国官员谈话的要点。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在星期二的新闻发布会上证实，关于俄罗斯对外提供秘密政治献金的调查结果是美国情报机构工作的结果。他补充说，俄罗斯干涉选举是“对主权的攻击”，类似于俄罗斯对乌克兰的战争。普莱斯说：“为了与此斗争，在许多方面我们必须把焦点放在它身上。”

该文件称，俄方以现金、加密货币、电子资金转账和豪华礼物的方式付款。他们通过广泛的机构转移资金，以掩盖资金的来源，这种做法被称为使用切口。这些机构包括基金会、智库、有组织犯罪集团、政治咨询公司、空壳公司和俄罗斯国有企业。文件称，这些钱也是通过俄罗斯大使馆的账户和资源秘密给予的。

该文件提及，在一个亚洲国家，俄罗斯大使向一位总统候选人提供了数百万美元的现金。美国情报机构还发现，近年来，俄罗斯在几个欧洲国家利用虚假合同和空壳公司向政党提供资金。

该文件称：“俄罗斯的一些秘密政治融资方法在世界某些地区特别盛行”。它补充说，“俄罗斯依靠国有企业和大公司在包括中美洲、亚洲、中东和北非在内的一些地区秘密转移资金，并依靠在欧洲各地特别活跃的智库和基金会。”

该文件称，截至去年，一位俄罗斯商界人士正试图利用欧洲的亲俄智库来支持极右民族主义政党。该文件警告说，在未来几个月里，俄罗斯可能会在全球广泛地区使用其“秘密影响力工具包”，包括秘密政治融资，以试图破坏美国领导的对俄罗斯的制裁，并“在其正在进行的乌克兰战争中维持其在这些地区的影响力”。

官员们说，美国揭露俄罗斯政治干预和影响细节的活动的一个目的是加强世界各地的民主复原力，这是拜登总统外交政策的一个支柱。美方官员专注于确保参加去年拜登在华盛顿举行的“民主峰会”的国家能够巩固其民主制度。美国政府计划很快召开第二次“民主峰会”。

美国国务院的总结列出了美国和伙伴国家可以采取的措施，以减轻俄罗斯的政治干预活动，包括对已知的“金融助推器”和“影响者”实施经济制裁和旅行禁令。“美国情报界正在向选定的国家私下介绍俄罗斯针对其特定政治环境的秘密融资。鉴于数据的敏感性，我们对这些简报进行了保密，并使这些国家能够私下加强其选举的完整性，”该官员说。

据CNN报导，拜登政府希望公开分享这些信息能带来一些好处，包括：提高全球对俄罗斯秘密政治融资威胁的认识，引发其他国家向美国反馈他们自己关于俄罗斯行动的信息，并明确俄罗斯的秘密政治影响是一个“需要协调行动的全球现象”，这位官员说。

透露这一消息的拜登政府高级官员向CNN表示：“通过对俄罗斯秘密政治融资和俄罗斯破坏民主进程的企图进行曝光，我们让这些外国政党和候选人注意到，如果他们秘密接受俄罗斯的资金，我们可以而且会将其曝光。因此，我们真正看到了以我们的方式分享情报界研究报告的多方面好处。”

对此，克里姆林宫称这些指责“毫无根据”。俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，“西方的指责没有事实依据”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅