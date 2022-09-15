谭德赛：战胜新冠疫情的“终点线”已在眼前

联合国/国际/新冠疫情

世界卫生组织总干事谭德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）9月14日在例行疫情发布会上表示，上周全球报告的2019冠状病毒病死亡病例数已降至2020年3月以来的同比最低水平，这让人们看到了战胜新冠疫情的“终点线”。

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据联合国新闻报导，谭德塞表示，“我们现在处于前所未有的有利位置来终结这场大流行。虽然还未走到那一步，但终点已经出现在视野之中。”

谭德塞同时打了一个比方来提醒众人，“一位马拉松选手不会在看到终点线时就停下来，而是会用剩下的全部精力跑得更加努力。我们也必须这样做。”他还警告，如果世界现在不抓住这个机会，那么还会有风险产生更多的变异毒株和死亡病例，并且经历更大的阻碍与不确定性。

谭德塞呼吁把握住当前的机会，世卫组织为此于当天发布了6份政策简报，用以概括各国政府现在必须采取的关键措施来“结束这场长跑”。这些政策简报基于疫情暴发以来取得的证据和经验，向各国提出的建议包括为高危人群接种疫苗，对病毒进行持续检测和基因测序，并将对2019冠状病毒病的有效治疗纳入基础医疗保健体系当中。

政策简报同样敦促各国政府为未来可能出现的病毒感染激增制定计划，保障相关物资和设备的充足，并为此配备额外数量的卫生工作者。简报还包含信息沟通方面的建议，如培训卫生工作者识别和处理错误信息，以及创建高质量的科普材料。

此外，世卫组织新冠疫情应对技术主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）则更为谨慎地强调，2019冠状病毒仍在世界各地“密集传播”，实际的感染者数量或被低估。

范克尔克霍夫同时说：“我们预计未来还会出现病毒感染的高峰，不同地方出现的时间点可能不同，并由奥密克戎变异株的不同亚型甚至是其他值得关注的变异株造成。”她还重申了之前发出的警告，即病毒传播得越多，变异的机会也就越大。

不过，范克尔克霍夫指出，这些未来的疫情高峰不一定会引发“死亡浪潮”，因为现在已经有了应对新冠疫情的有效工具，包括新冠疫苗和抗病毒药物在内。

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